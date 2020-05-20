В Беларуси милиция внедряет в практику предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства своих сотрудников. Об этом сообщает заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Николай Пасиницкий.

По словам Пасиницкого, защищая права других граждан, сотрудники милиции списывают на издержки профессии оскорбления в свой адрес.

«Но это не соответствует современным реалиям. Принципиальная позиция каждого сотрудника органов внутренних дел в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации является в настоящих условиях одним из важнейших элементов в поддержании общественной безопасности и охране общественного порядка», — заявил он.

Внедряемое в практику предъявление гражданских исков о защите чести и о материальном возмещении морального вреда, по словам Пасиницкого, станет эффективным способом восстановления нарушенных прав сотрудника.

Так, за оскорбление сотрудника при исполнении предусматривается штраф от 20 до 50 б. в., за клевету — до 30 б. в.