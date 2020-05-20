Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) сообщил о пресечении преступной схемы уклонения от уплаты налогов и невозврата из-за рубежа экспортной выручки.

«В общей сложности участники преступной группы не заплатили налоги на общую сумму более Br600 тыс. и скрыли выручку от экспорта пиломатериалов в размере более 1,5 млн евро», — говорится в сообщении КГК.

В связи с этим ДФР возбудил 9 уголовных дел, в том числе 2 дела по статьям за уклонение от уплаты налогов и «отмывание» денег и еще 7 дел по статье за невозвращение из-за границы валюты в особо крупном размере.

Дела возбуждены в отношении жителей Минска и Минского района, «которые с октября 2016 г. по март 2020 г. при реализации пиломатериалов уклонялись от уплаты налогов и не возвращали из-за границы валюту», — отмечается в сообщении.

Там также поясняется, что пиломатериалы (доска обрезная) приобретались на территории Беларуси за наличный расчет и в дальнейшем реализовывались в страны Евросоюза. Денежные средства от их экспорта аккумулировались за границей на счетах подконтрольной участникам преступной группы литовской компании, а полученная выручка скрывалась от налогообложения. Впоследствии данные денежные средства для искажения их происхождения легализовывались под видом маркетинговых услуг.

«С целью возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более Br300 тыс.», — сообщили в КГК.