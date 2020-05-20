Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Манфред ХУТЕРЕР ответил на вопросы главного редактора газеты «Народная Воля» Иосифа СЕРЕДИЧА.

– Господин Посол, поскольку в эти дни все вокруг только и говорят, что о коронавирусе, то не могу не спросить о Вашем самочувствии и самочувствии сотрудников Вашего дипкорпуса в Беларуси.

– Слава Богу, пока все сотрудники посольства здоровы. На данный момент это самое главное. Конечно, в связи с риском заражения нам пришлось несколько сократить численность персонала, работающего в офисе. Многие коллеги трудятся дистанционно, из дома. Несмотря на непростую ситуацию, настрой у всех довольно позитивный. Мы стараемся одновременно заботиться о защите здоровья и о функционировании посольства.

Поскольку на сегодняшний день кризис вокруг коронавируса является доминирующей темой, то в связи с этим хотелось бы сказать пару слов. Для Германии, как и для многих стран мира, пандемия коронавируса представляет собой огромный вызов. Речь идет о том, чтобы защитить здоровье населения и одновременно сохранить гражданские свободы и экономическое процветание. И тут каждая страна должна найти свой путь борьбы с вирусом. Единой модели для всех не существует. Однако, как мне кажется, важно доверять ВОЗ и следовать ее рекомендациям.

Не думаю, что эта пандемия обозначит эпохальный поворот, но она повлечет за собой серьезные последствия в сфере международных отношений и глобальной экономики. Существует опасность того, что разрыв между северным и южным полушариями станет еще глубже. Одновременно возникает риск, что вследствие пандемии конкуренция между крупными державами – США, Россией и Китаем – обострится еще сильнее. Это, в частности, особенно касается отношений между США и Китаем. Мы, конечно же, не можем быть заинтересованы в таком развитии событий. Нам необходимо внести свой вклад в снятие обострения этих противоречий.

Думаю, что пандемия преподала нам и некоторые важные уроки. Беспрецедентным образом была продемонстрирована уязвимость цепочек поставок в глобальном процессе создания добавленной стоимости. Перед ЕС, таким образом, встает задача вернуть производство в жизненно важных, ключевых областях (таких как медицина) обратно в Европу. Одновременно следует исходить из того, что в отношении определенных общественных товаров (общественных благ) нельзя руководствоваться исключительно логикой достижения прибыли и ее максимального увеличения.

Еще один урок состоит в том, что нам, в Европе, необходимо укреплять центральную роль государств в профилактике заболеваний и защите здоровья населения.

Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году я был дипломатом в Пекине. Прекрасно помню китайскую пословицу «Из хорошего может произрасти плохое, а из плохого – хорошее». И действительно, за этим кризисом кроются и шансы. В смысле: я уверен в том, что теперешний кризис, каким бы болезненным он ни являлся, может сделать нас сильнее при условии, что теперь мы будем сотрудничать еще теснее, чем раньше. Так, например, история ЕС показала, что Евросоюз становился сильнее после каждого кризиса. Новые учреждения и механизмы создавались именно после кризисных периодов.

«Мы выйдем из этого кризиса более сильными, если продолжим тесно сотрудничать»

Пандемия является сигналом к действию для международного сотрудничества. Только вместе мы сможем победить пандемию. Здесь девизом должно стать не «власть над другими», а «власть вместе с другими». Солидарность и взаимопомощь особенно важны – в рамках отдельных государств, в ЕС, в отношении соседних с ЕС государств, в частности Беларуси, и во всем мире.

– Ну а коль Вы, господин Посол, и все сотрудники дипкорпуса в хорошем здравии, то, полагаю, и работается в нашей стране плодотворно. Или есть какие-то проблемы?

– Все сотрудники посольства с удовольствием работают в Беларуси и считают привилегией трудиться на углубление германо-белорусских отношений. Это несложно благодаря открытости, сердечности и дружелюбию белорусов.

– До приезда в Минск Вам пришлось поработать дипломатом в таких крупных странах, как Россия, Китай, США, Польша. Назначение в Беларусь было для Вас неожиданностью или послы не выбирают страну пребывания? И вообще – значимость миссии меняется в зависимости от места службы?

– Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси не стало для меня сюрпризом. Мы с женой действительно хотели получить назначение сюда, так как нам нравится жить в славянском культурном пространстве. Расположенная в самом сердце Европы, по соседству с ЕС, между Востоком и Западом, Беларусь является очень важной страной для Германии. Убежден, что со своей историей, культурой и ментальностью Беларусь может быть очень крепким мостом между Востоком и Западом.

– На Ваш взгляд, нынешние результаты двусторонних отношений Германии и Беларуси впечатляют?

– За последние годы германо-белорусские отношения развивались однозначно положительно, и это коснулось всех сфер взаимодействия: политической, культурной и области взаимодействия гражданских обществ наших стран. Необходимо сохранить и углубить эту динамику. Именно в этом заключается, я считаю, моя первостепенная роль как посла. В том, что касается более глубокого понимания Беларуси, то у нас в Германии, да и во всем ЕС, есть желание и необходимость наверстать упущенное. Белорусы гораздо больше знают о немцах, чем немцы – о белорусах. В Германии и в ЕС еще слишком мало замечают динамику развития экономики и общества в Беларуси.

Поэтому я чрезвычайно рад, что в ходе визита Министра иностранных дел Владимира Макея в Германию в октябре 2019 года было принято решение продолжать стратегическое развитие наших отношений. Для этой цели мы создали стратегическую консультативную группу, которая в этом году будет встречаться попеременно в Берлине и в Минске с целью разработать стратегические проекты в политической, экономической и культурной областях. Конечно, мы также будем обсуждать и те темы, по которым у нас иногда разное понимание, как, например, гражданские права и права человека. Я рад, что открытый диалог на эти темы с белорусской стороной возможен.

– Какие резервы стоит задействовать обоим государствам, чтобы внешнеторговые отношения принесли больше дивидендов?

– Беларусь должна стать еще известнее в Германии как инвестиционная площадка с большим количеством преимуществ. Кстати, возможно, в результате пандемии вырастет готовность немецких предпринимателей больше инвестировать в страны, находящиеся в непосредственной близости к ЕС, чтобы производственные цепочки оставались географически ближе к Германии.

Кроме того, важно упростить для белорусских предприятий выход на немецкий рынок. Я вижу большой потенциал для более интенсивного сотрудничества во многих сферах: например, в области информационных технологий. Так, скажем, мы могли бы сильнее развивать сотрудничество и налаживание связей между немецкими стартапами и белорусскими IT-компаниями. В Германии наблюдается большая необходимость в дигитализации, и белорусские фирмы могли бы в этом помочь. Но и в области энергетики, в создании экономики замкнутого цикла в соответствии с принципами устойчивого развития и в области науки и техники существует много возможностей. На мой взгляд, особое внимание при этом необходимо уделять поддержке малого и среднего бизнеса. В этом у Германии богатый опыт, которым мы можем поделиться.

Словом, Германия заинтересована в независимой, сильной и процветающей Беларуси.

– Есть ли предпосылки для обмена в ближайшей перспективе официальными визитами Канцлера Германии и Президента Беларуси?

– Германия заинтересована в дальнейшем развитии политического диалога с Беларусью на всех уровнях. Стратегическая консультативная группа экспертов внесет свои предложения по этому поводу. Важнейшим событием стал визит в Беларусь Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в июне 2018 года, который способствовал возникновению многочисленных инициатив для дальнейшего развития двусторонних отношений. Так, например, были достигнуты договоренности с Президентом Лукашенко о создании двусторонней комиссии историков и сохранении Исторической мастерской имени Леонида Левина. Также уже упомянутый визит Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Берлин стал важным стимулом для дальнейшего развития сотрудничества. Я настроен оптимистично и считаю возможным создание условий для дальнейших встреч на высшем уровне.

– Укреплению связей между странами способствуют и «Недели Германии в Беларуси». Не могли бы Вы вкратце прокомментировать их значимость?

– «Недели Германии в Беларуси» – ежегодная кульминация наших разносторонних культурных связей. Это множество культурных встреч, которые проходят не только в Минске, но и в других регионах Беларуси. Я очень рад, что 10 марта текущего года во Дворце искусства в Минске открылась замечательная выставка об истории немецкого искусства начиная с 1949 года, которую организовал Институт имени Гете в сотрудничестве с Институтом связей с зарубежными странами (IFA). Открытие этой выставки вызвало невероятный резонанс. К сожалению, из-за пандемии коронавируса нам пришлось отменить все остальные запланированные мероприятия. Но я уверен, что мы наверстаем упущенное, когда появится такая возможность.

– Извините, но не могу не затронуть тему, которая, пожалуй, одинаково волнующа и в некоторой степени болезненна и для нас, белорусов, и для вас, немцев, – это возвращение к той войне, когда наши страны оказались по разные стороны. Минуло 75 лет. Извлекая уроки из той страшной трагедии, какими принципами, на Ваш взгляд, должны руководствоваться нынешние поколения людей, чтобы на планете были мир и спокойствие?

– Беларусь особенно сильно пострадала в развязанной Германией захватнической войне на уничтожение против Советского Союза. Преступления, совершенные по отношению к населению Беларуси в период нацистской оккупации, никогда не должны быть забыты. Германия безоговорочно признает свою историческую ответственность за все это. Эти темные главы – часть нашей истории, так же как ее светлые страницы. Нельзя переставать помнить об этом. Только те, кто честен с собой и готов осознать свое прошлое, смогут вместе по-новому строить будущее. Это особенно касается молодого поколения. Именно поэтому настолько важно существование таких организаций, как Историческая мастерская в Минске, в которых жертвы и свидетели преступлений национал-социализма рассказывают молодежи о том, что им пришлось пережить. Недавно по поручению Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на приеме в резиденции я вручил семи таким свидетелям орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Эта ужасная трагедия должна прежде всего научить нас решительно выступать против любых проявлений расизма и дискриминации инакомыслящих. В международной политике на первом месте всегда должны стоять диалог и дипломатия. Угроза применения насилия или его применение никогда не должны становиться средством достижения целей на международной арене.

– А теперь, с Вашего позволения, я задам несколько вопросов иного порядка. У Чрезвычайного и Полномочного Посла много функций, но одна из них – как можно ближе знакомиться с ситуацией в стране пребывания, при этом не только нанося визиты высоким должностным лицам, но и используя посещение регионов, отдельных предприятий. Каковы Ваши общие впечатления о Беларуси, ее людях?

– За 28 лет службы в Федеральном министерстве иностранных дел Германии я поработал во многих странах. Как вы уже заметили, среди них были Россия, Китай, США и Польша. Нигде еще я не встречал людей с такой искренней доброжелательностью и открытостью, как в Беларуси. У белорусов действительно особый характер. Люди, которых мы встречаем, впечатляют нас своей добротой и человечностью, гостеприимством и способностью сопереживать в сочетании с высоким уровнем образования и практичностью.

– Как адаптировалась в Беларуси Ваша семья? Любопытные читатели «Народной Воли» хотели бы знать, кто Ваша жена по профессии, когда Вы с ней познакомились, не скучает ли она в Минске. Насколько мне известно, вместе с Вами тут и 11-летний сын. Где он продолжает учебу, чем увлекается?..

– Моя семья очень хорошо чувствует себя в Минске. Для моей жены как слависта и историка, специализирующегося на Восточной Европе, это тоже подходящее место. Именно ежедневные встречи с самыми разными людьми позволяют нам почувствовать, что нам здесь рады. Кстати, я познакомился со своей женой в 1999 году в Германии на русском спектакле – адаптации «Мертвых душ» Гоголя. Мой сын учится в международной школе и очень любит спорт. Здесь, в Минске, у него отличные условия для спортивных занятий.

– И традиционный вопрос: работа работой, но случается же и свободное время, которое можно использовать и для хобби, и для чего-то другого…

– К сожалению, на хобби остается не очень много времени, но мне нравится ездить на велосипеде по Минску и окрестностям и заходить в книжные магазины. Моя страсть – историческая и политическая литература. Я решил, что, когда закончу работу в Федеральном министерстве иностранных дел, сам возьмусь за перо.

– Ваши, господин Посол, пожелания читателям «Народной Воли»…

– Желаю всем хорошего здоровья и такой жизни, чтобы была возможность реализовывать все свои планы.

– Спасибо за интервью! И вам крепкого здоровья и успехов в работе на дипломатическом поприще!

***

Газета «Народная Воля» № 40 (4498)