Еврокомиссар Оливер Вархеи заявил об изменении подхода Беларуси в отношении ЕС. В частности, Минск попросил Брюссель о макрофинансовой помощи из-за пандемии COVID-19.

Во время пандемии коронавирусной болезни Беларусь демонстрирует совершенно другой подход в отношениях с ЕС, нежели прежде. Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи заявил во вторник, 19 мая, на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, сообщает DW.

«Сейчас в Беларуси появился уникальный шанс. Интересным образом, из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим возникновение совершенно другого подхода в стране в отношении ЕС. Правительство (Беларуси. — Ред.) работает с нами, у нас уже было несколько контактов», — отметил Вархеи.

В качестве примера он привел просьбу Минска о финансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии. «Они попросили о макрофинансовой помощи, и мы стараемся помочь. К сожалению, они не смогли договориться с МВФ о помощи», — уточнил еврокомиссар, имея в виду, что Минска сотрудничество с Международным валютным фондом — одна из обязательных предпосылок для предоставления ему помощи Евросоюзом. Вархеи пообещал, что как только Минск договорится с МВФ и когда ЕС сформулирует конкретные условия кредитов, «мы, конечно же, незамедлительно предоставим макрофинансовую помощь».

В Брюсселе сейчас утверждают экстренную программу подобной макрофинансовой поддержки (кредиты на благоприятных условиях соседним государствам для поддержки их платежного баланса) для десяти стран в рамках политики соседства и расширения, включая Украину, Грузию и Молдавию. Общий объем пакета — 3 млрд евро.

«Я думаю, что у нас сейчас историческая возможность действительно переломить ситуацию и развить положительный импульс в наших отношениях», — подытожил Вархеи.

Беларусь — единственная страна из программы «Восточного партнерства», у которой с ЕС не подписано рамочного соглашения о партнерстве. Минск и Брюссель уже несколько лет ведут переговоры о заключении такого документа, но пока неясно, когда это может произойти.