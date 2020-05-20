Девочка научилась стоять в возрасте двух месяцев (Фото)

4-месячная Лула Финн-Джонстон научилась стоять, когда ей было всего два месяца. По словам родителей малышки Тезры и Эмили, дочь родилась с низким для доношенного ребенка весом – чуть более 2500 граммов. При этом мама и папа заметили, что девочка очень сильная, когда забирали ее из роддома, пишет газета Metro.

Уже через пять дней после рождения Лула попыталась держать головку. А когда девочке было около месяца, отец, пытаясь ее успокоить, попробовал посадить к себе на колени. Ребенок в этот момент «встал» на выпрямленных ножках, упираясь в колено папы. С этого момента родители часто ставили Лулу на ножки, поддерживая ее.

К 2-месячному возрасту малышка уже научилась стоять. Сейчас она уверенно стоит без поддержки.

Фото: Metro