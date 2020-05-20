Согласно исследованию, около 30% частных компаний, которые вынуждены были перейти на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, планируют сохранить этот работы и после кризиса.

Как сообщили «Ежедневнику» в аналитическом центре «Битрикс24» в Беларуси, в мае силами копании был проведен опрос «Как белорусские компании работают дистанционно во время пандемии». В исследовании приняло участие 114 организаций-пользователей, из которых 92% являются представителями малого бизнеса.

Опрос показал, что 77,1% компаний перешли на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Почти половина респондентов (41,2%) отметили, что дома они чувствуют себя в большей безопасности. Основной трудностью компании называют нехватку личных коммуникаций – 38,6% ответов.

При этом, 36,8% участников опроса отметили, что дистанционная работа не повлияла на их производительность. Точно такое же количество компаний (36,8%) указали, что эффективность даже выросла.

Интересно, что лишь 18,4% респондентов отметили, что сотрудников сложно контролировать при работе из дома. А вот 46,5% ведут учет рабочего времени на «дистанционке». При этом у 28,1% опрошенных продолжительность рабочего дня даже увеличилась.

Но самое интересное в том, что около 30% компаний планируют сохранить «удаленку» после пандемии. Это будет сделано либо для всех сотрудников или для части штата.

«Опрос наших пользователей показал большой процент переходов на «дистанционку». Он намного выше, чем в других исследованиях в Беларуси. Разница говорит о том, что сервисы автоматизации помогают компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям. Предприниматели получают больше возможностей бесперебойно вести свой бизнес. И чем активнее предприятия будут переходить на цифровые платформы, тем более гибкой и устойчивой станет экономика, в целом», отметила эксперт компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» Полина Ганкович.