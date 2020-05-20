В эти дни православными христианами Беларуси отмечается 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Поздравительное послание соотечественникам по такому случаю направил президент страны Александр Лукашенко.

Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия предполагалось осуществить 19 и 20 мая 2020 года в монастыре в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. В связи с непредвиденной сложной эпидемиологической обстановкой они переносятся на более поздний неопределенный пока срок.

Жировичский монастырь сообщил, что приостановил прием посетителей.