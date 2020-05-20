ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико по выдвижению кандидата в президенты. Чтобы стать кандидатом в президенты, Бабарико необходимо до 20 июня собрать 100 тысяч подписей, сообщает TUT.BY.

Во время заседания члены ЦИК отметили, что Бабарико по всем условиям соответствует требованиям закона для выдвижения кандидатом в президенты. Единственный вопрос — в его списке инициативной группы были двое граждан не Беларуси и у двоих были неверно указаны личные данные. В итоге в группе осталось 8905 человек.

— Предлагаю зарегистрировать инициативную группу Бабарико, — заявила член Комиссии.

Бабарико поблагодарил ЦИК за непредвзятость.

— Виктор Дмитриевич, ложка дегтя в ваш мед: почему вы так часто вносили изменения в состав своей группы? Вчера члены ЦИК работали на вас, — спросила Ермошина.

— Подавая документы и вчера внося всего две правки, мы извинились перед членами ЦИК. Мы очень большие перфекционисты, и наш метод формирования группы подразумевал какие-то ошибки. Но то, что из 10 тысяч отсеялось полтора десятка, говорит о том, что мы провели хорошую работу. Группа очень большая, срок очень ограничен. Было бы больше времени, мы бы облегчили работу ЦИК, — ответил Бабарико.

— Когда мы увидели, что списки обновляются почти заново, то мы поняли, что норма закона работает против регистрации групп. И в числе изменений закона будет предусмотрено правило чисто технических правок, — заметила Ермошина и предложила зарегистрировать группу Бабарико.

ЦИК проголосовал единогласно.

О своем решении участвовать в выборах Виктор Бабарико заявил 12 мая. В тот же день он покинул пост председателя правления Белгазпромбанка, который занимал 20 лет. В тот же день Бабарико объявил о сборе людей в свою инициативную группу, и за шесть дней в нее вошло более 10 тысяч человек, в финальные списки, которые подали в ЦИК, попали 9183 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети — нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.

На этих выборах это вторая по количеству членов инициативная группа, самая большая — у действующего президента, в которую вошли 11 тысяч человек. Но как их туда набирали и кто в нее вошел, неизвестно.

Инициативная группа Валерия Цепкало тоже зарегистрирована

Документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Беларуси подали 55 человек. Ранее ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидата в президенты: Александра Лукашенко, депутата Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича, пенсионера Владимира Непомнящих, предпринимателя Натальи Кисель. Всем «кандидатам протеста» из команды Николая Статкевича, как и самому политику, в регистрации группы отказали.