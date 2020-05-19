В Лас-Вегасе в собственной квартире нашли мертвым американского актера Грегори Тайри Бойса. Рядом с его телом обнаружено тело его 27-летней возлюбленной. Об этом сообщает Variety.

Молодых людей нашли еще 13 мая, но об их смерти стало известно только сейчас.

Какая причина смерти Бойса и его девушки, неизвестно. У актера осталась 10-летняя дочь. Мать Бойса рассказала, что он собирался открывать свой ресторан.

Грегори Тайри Бойс сыграл эпизодическую роль в фантастической саге «Сумерки». Также Бойс два года назад снялся в короткометражной ленте «Апокалипсис».