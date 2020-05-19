Вячеслав Грецкий: «Иногда не ходил в школу из-за температуры. Но на тренировку сбегал через форточку, потому что игра через два дня»

Молодой нападающий хоккейного минского «Динамо» ответил на вопросы подписчиков в инстаграме и рассказал, как он сейчас готовится к сезону, как в детстве убегал из дома на тренировки через форточку и понимает ли он тренера Крэйга.

– Как сейчас проходит твой тренировочный день?

– Сейчас я в Гродно. Тренируюсь 5 раз в неделю. Выдали тренировочный план, там всё расписано, Адриан Вальво каждую неделю высылает личную программу, по которой надо работать. На следующей неделе 5 рабочих дней, из них 4 дня – две тренировки за день. Плюс самостоятельная работа: пробежаться, позаниматься с клюшкой. Рабочий день начинается в 7 утра. В программе план работы на месяц, указаны рабочие дни, время, когда нужно заниматься и отдыхать, какие упражнения делать.

– Какая примерно нагрузка в такой тренировке?

– Сильная. Мы по приходу на предсезонку будем сдавать тесты. Все молодые ребята должны конкурировать с игроками КХЛ, поэтому программа очень атлетическая. В пятницу приседал со 160 кг веса. Жим от груди – 90-100 кг. Всё относительно твоей массы и тестов, которые сдавали по окончании регулярки. Вес у каждого может быть разный. Программа индивидуальная, Адриан подбирал для каждого.

– Есть ли у тебя прогноз на следующий сезон? Сколько ты собираешься забить шайб?

– Прогнозировать очень тяжело.

– Давай так. В каком проценте от сыгранных матчей ты бы хотел отличаться?

– Хочется в каждом матче, конечно же. Но не всегда есть возможность. Относительно количества матчей – например, в половине. Думаю, это будет прекрасный результат.

– Как фамилия повлияла на то, что ты начал играть в хоккей?

– Не было такого. Лишь раз было, когда в самом начале карьеры тренер собрал детей. Вратаря в команде тогда не было, тренер спросил, кто хочет встать в ворота. Я вызвался, пришёл домой, папе рассказал, а он такой: «Какие ворота? У тебя фамилия Грецкий, ты должен забивать голы!»

– Если бы ты в жизни всё-таки встретил Уэйна и вам бы довелось поговорить, что бы ты ему сказал?

– Я бы сначала растерялся, наверное. Сложно даже сейчас найти эти вопросы в голове. Но их было бы много.

– Ты мог бы сказать: «Уэйн, благодаря вам я нападающий, а не вратарь!»

– Точно, вот за это нужно поблагодарить. Хотя изначально я планировался как защитник.

– Нравится ли тебе играть в «Динамо»?

– Нравится.

– Нравится ли тебе играть в фарм-клубе в Молодечно?

– Туда отправляют за игровой практикой, поэтому быть недовольным, что еду туда, точно не могу. С радостью еду туда играть. Тем более, когда поехал на плей-офф – старался, выкладывался. Такая работа, где скажут, там и играю.

– Будем ли мы в этом сезоне в плей-офф?

– Мы много работаем для этого.

– Как тебе ребрендинг команды?

– Лично я воспринял с восторгом, мне очень понравилось. Новое дыхание для «Динамо» получилось. И я пришёл в такой период, когда команда перестраивалась. Новая форма, несколько комплектов. Для меня это было мотивирующим. Ребрендинг прямо очень понравился.

– Как тебя называют в раздевалке?

– Грек.

– А как называли на Матче Звёзд в раздевалке?

– Там по фамилии. Не совсем знакомы, поэтому так.

– Какие поздравления и от кого ты получал, когда узнал, что поедешь на Матч Звёзд? От неожиданных людей.

– Неожиданных не было. Семья, команда, родители поздравляли.

– Как ты добирался в Москву?

– С командой на самолёте летели на матч в Подольск, после игры оттуда приехали за мной и отвезли в отель в Москву. Утром приехала жена. Это нормальная практика, люди на Матч Звёзд приезжают с семьями, жёнами. Журналисты в лобби отеля есть, но их не так много.

– Твой номер был как-то конкретно под тебя оформлено?

– Нет, стандартный номер. Были небольшие презенты: майка, шарфик, кепка. И билеты на сам матч.

– Были тренировки?

– Нет, ничего. Пришёл, переоделся и пошёл.

– Что накрыто на столе на Матче Звёзд?

– Много фруктов, орехов, батончиков. Вода разная стоит. После матча была пицца.

– Капризов до вашей встречи высказался неоднозначно. Тем не менее, потом Кирилл с тобой связывался в личке?

– Да, пообщались, поняли друг друга, всё нормально.

– А вживую?

– На представлении игроков впервые увиделись. Мы уже уходили из зала, встретили Кирилла, посмеялись, поздоровались, руки пожали, перекинулись парой слов и разошлись.

– Ты приехал оттуда и привёз белую джерси. Позволю себе немного раскрыть правду: знаю, что ты согласился отдать эту джерси на благотворительный аукцион.

– Изначально думал, что делать с джерси. В клубе попросил узнать, возможно ли организовать благотворительный аукцион. Нашли хоспис в Гродно (потому что я оттуда родом), связались с хосписом, люди там очень обрадовались. Потом эта история немного застопорилась, мы планировали после окончания сезона, но из-за коронавируса как-то всё немного отложилось. Джерси ждёт своего часа, от этой идеи мы не отказываемся.

– Не было мысли оставить её себе?

– Нет.

– С кем ты общался больше всего на Матче Звёзд?

– С соседом по шкафчику. Егор Анисимов из МХЛ. С ним получилось больше всего общения.

– Общаешься ли ты с Капризовым сейчас?

– Нет.

– С кем ты сидишь рядом в раздевалке «Динамо»?

– Соседи часто меняются. Если ты в составе, ты находишься в одной раздевалке, если нет – в другой.

– Ты Гудачека не совсем драниками накормил, хотя попытка хорошая. Но в итоге же накормил?

– Да, накормили перед игрой хорошими драниками. Гудачек оценил. Белорусские лучше, конечно.

– Рассматриваешь ли ты переходы в другую команду? Какие предложения тебе показались бы более интересными?

– Контракт ещё на сезон, я не рассматриваю. Тут не думаешь об этом, больше думаешь, как принести пользу команде.

– Составь символическую пятёрку из игроков «Динамо». С вратарём.

– Андрей Костицын однозначно. Збынек Иргл. Джо Павелски. Пекка Ринне. Йере Каралахти. Патрик Уиркош.

– Кто из тренеров на тебя оказал наибольшее влияние?

– Каждый тренер оказывает. Тут можно каждого тренера называть. Все что-то привнесли.

– Определяющий – Дмитрий Кравченко?

– Наверное, да. В самом начале дал такой толчок. Но тут каждого тренера можно называть. Юрий Александрович Файков тоже.

– Как ты учился в школе?

– Не был отличником, но и двоечником тоже не был. Были три предмета, которые мне очень нравились, получал 9-10: это история, химия, биология.

– Какие предметы ты вообще не любил?

– Математика, физика.

– Любишь ли ты сходить куда-то расслабиться после сложных матчей?

– Нет, я спать ложусь. Причём сразу же, домой прихожу – и засыпаю.

– Ты играл на определённом уровне до «Динамо». Летом был серьёзный отбор из 40 хоккеистов. Ты его прошёл. Как ты считаешь, сильно ли ты спрогрессировал за этот сезон?

– Думаю, что сама лига предполагает рост. Так что, наверное, да. Не скажу, что прям большой прогресс, который я бы хотел видеть, но он есть. Постепенно, понемножку прихожу к другому уровню. Всё ещё впереди. В 7 утра встаёшь с мыслью о работе: «Надо!»

– Ты как-то говорил, что за всю жизнь летом на море съездил только два раза, и то в школьном возрасте с командой. Это потому, что ты каждое лето пашешь?

– Да. Скажем так, было такое, что у нас половина команды летом могла не прийти: кто на море, кто в деревне, кто ещё где. А я на каждую тренировку приходил. Родителям говорил, что хочу тренироваться. Были забавные моменты, когда у меня температура поднималась, в школу я не ходил, а на тренировку сбегал через форточку (жили на первом этаже), потому что игра через 2 дня. Мама звонит, спрашивает, где я. Отвечаю, что не могу говорить и спокойно дальше тренируюсь. Приходил домой, получал за это, но, как видим, оно того стоило.

– Родители предлагали на море съездить?

– В деревню сначала хотели отправлять, но потом всё поняли, поэтому спрашивали, смогу ли я поехать. Понятно, что когда был какой-то выходной день, я туда ехал. Но если тренировка, значит, тренировка.

– Как ты отдыхаешь?

– В выходные с женой можем выйти прогуляться по улице. Не скажу, что я люблю активный отдых. Где-то почитать книгу, где-то полежать, видео посмотреть, подучить английский. Как правило, это прогулка и чтение.

– Как прошёл твой период карьеры в Лиде?

– Сложный период был. Что было сложного? Наверное, то, что мало играл. Но тут спасибо Дмитрию Александровичу Кравченко, который взял к себе в Молодечно и давал играть. На тот момент это было очень важно и нужно.

– Какая твоя самая первая клюшка, которой ты играл?

– Деревянная клюшка, фирмы не помню, но она была на правую сторону. А я играю сейчас на левую. Пришёл на тренировку, у знакомых клюшку взяли. Катался с ней, иногда перекладывал на левую. Тренер смотрел, не мог понять, что происходит. Говорит: «Возьми как тебе удобно». В итоге, нашли мне леворукую клюшку. Но начинал с неправильной.

– А какой была твоя первая дорогая фирменная клюшка?

– Наверное, когда первый раз сыграл матч в высшей лиге за «Неман-2». Это была клюшка Warrior, для меня она была очень дорогая. Разницу в качестве почувствовал.

– А какой ты сейчас играешь клюшкой?

– CCM Ribcor Trigger. Играю такой клюшкой уже третий сезон. Кажется, нашёл свою.

– С кем ты живёшь на выезде?

– С Осипковым. Когда он в Молодечно играл, стал жить в Мартыновым.

– Ты забрал шайбу с матча, в котором забил первую шайбу в КХЛ?

– Да. Она у меня дома лежит.

– Ты забросил шайбу в ворота ЦСКА. Это был очень крутой проход, красивый гол, который засчитали только после видеопросмотра. После этого гола соперники из ЦСКА несколько реплик тебе по этому поводу сказали. Расскажи, кто и какие.

– Стал на вбрасывание, Шалунов сказал: «Очень крутой гол!» А судья поворачивается и говорит: «Извини, не поверил сначала». Он сначала руки развёл, потом посмотрел видео, вернулся и извинился.

– С каким легионером ты общаешься больше всего?

– С Паре. Он очень много подсказывает, даёт советы. Говорит на английском, но у него хороший русский. Всем молодым Франсис очень помогает.

– Понимаешь ли ты Крэйга, учитывая, что он говорит по-английски?

– В начале сезона было сложно. Я ходил в языковую школу в Гродно, представление имел. Но было тяжело, потому что никогда не находился в языковой среде. Но к концу сезона перевод уже не нужен, полностью понимаешь, что хочет сказать Крэйг. Со временем всё приходит.

– Есть кто-то из игроков, кто помогает переводить и у кого можно уточнить?

– Это были Готовец, Евенко, Павлович, Костицын Андрей. Людей, которые понимают, много. Можно спросить, они всё подскажут. Никто не отказывал, никаких проблем нет, наоборот, с радостью помогали.

– Есть ли у тебя симпатии к футбольной команде в Беларуси?

– Слежу за чемпионатом. Прямо такой симпатии нет, но слежу за «Неманом», конечно, потому что команда из родного города.

– Ходишь на футбол?

– В этом сезоне нет. Бывает, иногда выбирался раньше.

– Приедешь ли ты в следующем сезоне в «Динамо-Молодечно»?

– Это только Крэйгу известно. Как главный тренер решит. Ничего в этом нет. Скажет – значит, поеду.

– Любишь ли ты готовить?

– Нет. Приготовить что-то могу, жена научила, но не люблю. Только если ситуация заставит.

– Любишь ли ты сауну и баню?

– Баню – нет, сауну – да. Не люблю, когда высокая влажность, поэтому русская баня не по мне.

– Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки?

– С тем темпом, которым он идёт, скорее да, чем нет.

– Какие сериалы или фильмы посоветуешь болельщикам?

– Из последнего, что смотрю, это «Корона» – сериал про Елизавету II. Ой, с сериалом немного двусмысленно прозвучало.

– Тренируешь ли ты отдельно буллиты?

– Прямо так чтобы специально тренировать – нет. Но в конце тренировки есть возможность побить буллиты вратарям.

– Какая у тебя цель в карьере?

– Здесь, наверное, все ответят – Кубок Стэнли, НХЛ. Конечно, хочется дойти как можно выше. Постепенно идти вверх нужно.

– За какую команду ты болеешь в НХЛ?

– «Вегас». Когда только стали формировать команду, показали логотип, там рыцарь, а я историю люблю, очень привлекло. Так и начал следить за ними, дошли до финала в первом сезоне. До «Вегаса» был интересен «Монреаль», с детства следил за Костицыным. Вообще, все команды, где играли белорусы.

– Почему хоккей самый крутой вид спорта?

– Он самый мужественный. Много силовой борьбы, жертвенности. На площадке как будто война идёт.

– Если бы не хоккей, то что бы ты выбрал?

– Всегда хотел быть лётчиком. Нравилось в детстве.

– Какую музыку ты слушаешь? Что сейчас играет в машине или наушниках?

– Сейчас, наверное, «Басту», классику, инструментальную музыку. Вообще, слушаю всё.

– В раздевалке есть трек, которым ты настраиваешься на игру?

– Не, таких традиций нет.

– Есть ли у тебя домашние животные?

– Нет. Но у тёщи есть кот. Мы с ним ладим.

– Не думал кота завести или собаку?

– Собаку думал, но не знаю, пока сложно.

– В каком городе КХЛ понравилось больше всего?

– Санкт-Петербург и Казань. Владивосток тоже понравился, но видел его только из окна автобуса, времени погулять там не было.

– Играешь ли ты в компьютерные игры?

– Редко. В World of Tanks иногда. В PubG тоже, но это же стандартная игра для выезда, все играют.

– Были нарушения дисциплины в детстве? В милицию попадал? В школе к директору?

– Нет, ничего такого не было. Хотя в школе в начальных классах поведение не очень, бегал по коридорам, получал «неуды».

– Есть ли у тебя братья и сёстры?

– Брат есть. Он недавно из армии вернулся. Служил во внутренних войсках. Сейчас он ничего не делает, просто отдыхает.