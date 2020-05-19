«Начиная с 21 мая 2020 г., визовый центр Италии в Минске принимает заявления на все типы краткосрочных Шенгенских виз (Туризм, Деловая виза и др.) со сроком действия с 16 июня 2020 г.», — говорится в сообщении визового центра Италии в Минске.

Процесс подачи заявления остается прежним: необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать подходящее время подачи в выше перечисленные дни. Выдача паспортов также будет осуществляться в дни работы Визового центра.

С 24 марта Визовые центры в Бресте и Гомеле временно закрыты до дальнейшего уведомления. Данная мера направлена против воздействия коронавируса.