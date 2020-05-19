В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион

Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале рассказал о строительстве национального футбольного стадиона в Минске. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщает БЕЛТА.

«В архитектурной концепции стадиона так же, как и у здания бассейна международного стандарта, прослеживается тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет и зеленая территория отражают национальный стиль и природные особенности Беларуси. А плавающие линии изогнутого фасада соединяют два дружественных государства и символизируют инициативу «Пояс и путь», — отметили в пресс-службе Мингорисполкома.

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями ФИФА. Его размеры будут 105х68 м, а со вспомогательной зоной — 125х85 м. Вместимость нового спортивного объекта — 33 тыс. зрителей. Трибуны будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами. Для ухода за натуральным травяным покрытием предусмотрят систему автоматического полива и подогрев.

Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, комнату для разминки, пункт допинг-контроля.

Общая площадь объекта составит 48 тыс. кв.м, его высота — 38,6 м.