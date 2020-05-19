19 мая в Минске прошло заседание ЦИК по регистрации инициативных групп политиков, которые хотят стать президентом Беларуси. В ходе мероприятия Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации некоторым претендентам.
Глава ЦИК рассказала, почему обзванивают некоторых активистов, указанных в инициативных группах претендентов на участие в выборах президента. Результаты такого общения ЦИК считает основанием для отказа в регистрации.
«Мы имеем право звонить 2-3 людям или 20-30, — сказала Лидия Ермошина. — Аудиозаписей нет, так как это не процедурные действия».
“Более чем за 20 лет мы заметили, что «выборы» превратились исключительно в «ваше право», но никак не народа”, — заявила на заседании ЦИК Лидия Ермошина оппозиционным политикам.
Что касается «протестных кандидатов» Николая Статкевича, Ермошина рассказала, что члены их инициативных групп, возможно, дали свое согласие одному из трех десятков потенциальных кандидатов. Но кандидаты обменивались информацией без согласия людей и не сообщали им о присоединении к их инициативным группам.
Ермошина добавила, что работа ЦИК из-за «протестных кандидатов» была сложной — она сравнила ее с работой медиков в “чумных бараках”.
Кому отказали 19 мая:
- Предпринимательница Елена Ашихмина,
- Безработная Жанна Романовская,
- Дмитрий Кудравец, сотрудник Жодинского Водоканала и “протестный кандидат” из группы Статкевича,
- Фермер из Жлобинского района, “протестный кандидат” Петр Карабанов,
- Хозяйка усадьбы в Ляховичском районе, “протестный кандидат” Тамара Потоцкая,
- Безработный, “протестный кандидат” Владимир Невмержицкий,
- Жена Николая Статкевича, “протестный кандидат” Марина Адамович,
- Пенсионерка из Лиды, “протестный кандидат” Регина Беркус,
- Витебский пенсионер, “протестный кандидат” Александр Якушков,
- Врач из Гомеля, “протестный кандидат” Елена Давыдова,
- Родившийся в Украине безработный из Орши, “протестный кандидат” Александр Школьников;
- Кандидат в президенты на выборах 2010 года, лидер «Народной Грамады» Николай Статкевич,
- Член БНФ из Витебска, “протестный кандидат” Владимир Кийко,
- «Протестный кандидат» Юрий Новиков,
- Барановичский бизнесмен, «протестный кандидат» Юрий Чудинович,
- Безработный «Протестный кандидат» Сергей Статкевич,
- Электросварщик из Молодечно, «протестный кандидат» Виктор Шорт,
- Новополоцкий начальник отдела информационных технологий, осужденный за «уклонение от кредиторской задолженности», «протестный кандидат» Юрий Касач (по данным ЦИК, он не уплачивал штраф в течение двух лет, поэтому у него судимость),
- Александр Абрамович, пенсионер из Борисова и «протестный кандидат»,
- Безработная, «протестный кандидат» Наталья Стрельченко.