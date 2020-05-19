19 мая в Минске прошло заседание ЦИК по регистрации инициативных групп политиков, которые хотят стать президентом Беларуси. В ходе мероприятия Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации некоторым претендентам.

Глава ЦИК рассказала, почему обзванивают некоторых активистов, указанных в инициативных группах претендентов на участие в выборах президента. Результаты такого общения ЦИК считает основанием для отказа в регистрации.

«Мы имеем право звонить 2-3 людям или 20-30, — сказала Лидия Ермошина. — Аудиозаписей нет, так как это не процедурные действия».

“Более чем за 20 лет мы заметили, что «выборы» превратились исключительно в «ваше право», но никак не народа”, — заявила на заседании ЦИК Лидия Ермошина оппозиционным политикам.

Что касается «протестных кандидатов» Николая Статкевича, Ермошина рассказала, что члены их инициативных групп, возможно, дали свое согласие одному из трех десятков потенциальных кандидатов. Но кандидаты обменивались информацией без согласия людей и не сообщали им о присоединении к их инициативным группам.

Ермошина добавила, что работа ЦИК из-за «протестных кандидатов» была сложной — она ​​сравнила ее с работой медиков в “чумных бараках”.

Кому отказали 19 мая: