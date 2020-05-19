Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, глава государства подписал указ о материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги.

Указом предусмотрено установление надбавки работникам государственных учреждений социального обслуживания, работающим с пациентами с инфекционными заболеваниями и лицами, отнесенными к контактам первого уровня, которые по медицинским показаниям не помещены в учреждения здравоохранения, при работе вахтовым методом.

Данная надбавка устанавливается дифференцировано в зависимости от категории работников и степени их контакта с инфицированными.

При выявлении в организациях случаев инфекций и контактов с инфицированными, а также лицами, отнесенными к контактам первого уровня, надбавка врачам-специалистам составит 1,5 тыс. рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием – 1,3 тыс. рублей, иным работникам – 900 рублей.

При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекций и (или) лиц, отнесенных к контактам первого уровня, соответствующие надбавки составят: врачам-специалистам – 500 рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием – 400 рублей, иным работникам – 250 рублей.

Указом также предусмотрено, что работникам социального обслуживания при работе вахтовым методом предоставляются помещения для проживания в организациях, выплачивается компенсация в соответствии с законодательством.

Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.