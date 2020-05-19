Белорусское правительство разрешило снимать наличные с карты через кассу магазина. Соответствующее постановление Совмина и Нацбанка опубликовано во вторник, 19 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в сельской местности, небольших городских поселениях, на территории вне населенных пунктов выдавать наличные держателям банковских карт через кассы магазинов, подключенные к системе контроля такого оборудования, разрешено с 5 июня 2020 года. На остальной территории Беларуси – с 1 января 2022 года.

Право выдавать деньги получили юридические лица, индивидуальные предприниматели, торгующие товарами, выполняющие работы или оказывающие услуги.

Сумма, которую можно обналичить за один раз, может составлять не более пяти базовых величин включительно (в настоящее время 1 БВ – Br27).

Постановление вступает в силу с 5 июня.