Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина обвинила группу соратников оппозиционного политика Николая Статкевича в намерении сорвать работу ЦИК и попытках заразить ее сотрудников коронавирусом.

«Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу центральной комиссии», — сказала Ермошина на заседании ЦИК во вторник в Минске.

По словам главы Центризбиркома, более того, в составе группы Статкевича был человек, у которого был положительный тест на коронавирус. «И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, более того требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, хотелось плюнуть в моей приемной», — рассказала Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что после того, как зараженную женщину изолировали и посадили на карантин, она назвала контактом первого уровня человека, который принимал у нее в ЦИК документы, «чтобы вывести из работоспособного состояния весь аппарат». «Вот методы работы этой группы. Это непорядочное и подлое поведение», — подчеркнула Ермошина.

При этом она сравнила работу аппарата ЦИК в период приема документов о регистрации инициативных групп с «работой медицинских работников в чумном бараке».

Ранее ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Николая Статкевича из-за непогашенной судимости. На текущих выборах Статкевич также выдвинул порядка 30 так называемых «кандидатов протеста».

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа 2020 года.