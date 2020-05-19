Заключив после споров контракт с Россией на поставки нефти, Беларусь ищет другие ее источники и даже делает пробные закупки. Их будущее зависит от логистики и ситуации на рынке, считают эксперты.

Норвегия, Азербайджан, Саудовская Аравия и даже США — такова география новых поставщиков нефти в Беларусь. К их поиску Минск вынужден был прибегнуть после того, как из-за разногласий по цене не смог до конца 2019 года договориться с Москвой о закупках на 2020-й. И в январе этого года нефть из России — за исключением небольших партий от группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, у которого давние дружеские отношения с президентом РБ Александром Лукашенко — перестала идти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

В апреле российские компании возобновили поставки. По словам пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко, в прошлом месяце Минск импортировал всего около 2 млн т нефти, 1,56 млн из них — из РФ. Но долгосрочных контрактов с российскими поставщиками на сегодня нет. И в Беларуси, судя по всему, не намерены прекращать поиски альтернативы им. 15 мая министр иностранных дел РБ Владимир Макей с удовлетворением сообщил о начале импорта американской нефти. В Минске изучают и варианты улучшения логистики поставок нефти не из России. Подробнее об этом — у DW.

Пока альтернативные поставки — лишь задел на перспективу

Первая «альтернативная нефть» пришла в Беларусь в январе из Норвегии. 80 тыс тонн доставил танкер в литовский порт Клайпеды, откуда ее привезли на белорусские НПЗ по по железной дороге. Затем было еще несколько партий норвежской нефти такого же объема, а также пару танкеров из Азербайджана с перевалкой в порту Одессы и дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу «Одесса-Броды». В мае в Беларусь прибыла нефть из Саудовской Аравии, а в начале июня ожидается первая партии из США.

«Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжена. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий поставок», — пояснил первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой.

В свою очередь минский эксперт по вопросам энергетики Татьяна Маненок, подчеркивает, что во всех описанных случаях речь шла о танкерах, которые способны перевозить 80-90 тыс тонн. Для сравнения — в прошлом году Беларусь всю нефть импортировала из России, это 18 млн тонн (примерно 1,5 млн в месяц). Но в том, что объемы поставок из новых источников небольшие, Маненок не видит ничего удивительного — пока это лишь пробные закупки. «Белорусские НПЗ апробируют новые сорта нефти, проверяют свои технологические возможности переработки», — поясняет эксперт. Таким образом, по ее выражению, Минск готовит задел на перспективу.

Беларусь улучшает логистические возможности импорта нефти

Основными препятствиями на пути увеличения поставок нефти в Беларусь не из России, по мнению старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, являются отсутствие долгосрочных контрактов с альтернативными поставщиками, а также неготовность инфраструктуры, из-за чего российская нефть обходится дешевле.

Но власти в Минске, похоже, всерьез занялись решением логистических проблем. Помимо использования уже упомянутого нефтепровода «Одесса-Броды», объявлено о строительстве перемычки «Гомель-Горки», которая соединит два белорусских НПЗ, тем самым обеспечив переток нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

Вполне реальной считаются также реверсные поставки по нефтепроводу «Дружба» из Польши. «Специалисты говорят, что технически реверс возможен — не насколько «Дружба» загружена. Это все вопрос договоренностей и выгодных условий», — полагает Татьяна Маненок.

И напоминает о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, из-за которого стоимость нефти из РФ вскоре сравнится с мировой: «Если властям Беларуси удастся улучшить логистику, то при снижении стоимости альтернативных поставок и росте себестоимости добычи российской нефти, не исключено, что цена «альтернативной» будет сравнима с российской». Более того, продолжает Маненок, если с альтернативными поставщиками будут заключены долгосрочные контакты, то цена нефти станет более выгодными.

Кризис вносит коррективы в планы Беларуси

Несмотря на продолжающиеся поиски альтернатив, Москва на данный момент остается главным экспортером нефти в РБ. Комментируя сложившуюся ситуацию, Маненок указывает, что грешно было бы не покупать в апреле нефть в России, когда из-за мирового кризиса ее цена оказалась беспрецедентно низкой: «Мы использовали это время для того, чтобы заполнить наши хранилища относительно дешевым сырьем».

Однако нынешнее соотношение (из 2 млн тонн всего импорта 1,5 млн приходится на РФ) далеко от цифр, озвученных в январе президентом Беларуси Лукашенко. Тогда он дал установку покупать у России только 30-40% необходимой для страны нефти, а остальную получать от альтернативных поставщиков.

По оценке Маненок, Лукашенко тогда говорил о перспективе, выход же на объявленные показатели будет зависеть от возможности белорусских НПЗ выгодно продавать нефтепродукты. «Вопреки экономической целесообразности никто не будет тянуть 40%. Сейчас рынки очень волатильны, и большой вопрос — сколько вообще Беларуси нужно будет нефти для выгодной переработки», — констатирует эксперт.

Вадим Иосуб также обращает внимание на то, что с падением мировых цен на нефть снизились и цены на нефтепродукты: «Имея проблемы с их сбытом, вполне логично, что импортировать 2 млн тонн ежемесячно экономического смысла больше нет». Иосуб говорит, что из-за пандемии коронавируса и постепенного выхода Европы из карантина будет меняться спрос на нефтепродукты, поэтому графики поставок сырья логично составлять помесячно.

«Альтернативная нефть» Беларуси необходима

По мнению экспертов, сейчас самое благоприятное для Беларуси время, чтобы наладить альтернативные поставки. «В мире серьезный избыток предложения нефти, также довольно благоприятна и цена. Российская нефть уже не будет стоить так дешево, как в апреле, и это дополнительный аргумент в пользу целесообразности использования альтернативных поставок», — указывает Иосуб.

Кроме того, по словам Маненок, возможность альтернативы позволит в торге с российскими поставщиками иметь серьезный козырь и таким образом получать более приемлемые для Беларуси условия. «Чтобы Россия не имела возможность лишать нас нефти, важны альтернативные источники на более или менее регулярной основе и с хорошей логистикой. Это вопрос нашей энергетической безопасности», — заключил Иосуб.