В Центральное РУВД столицы поступило заявление от покупательницы на авторынке. Якобы у нее из сумки украли 26 тысяч долларов США и 20 тысяч евро.

Супруги приехали в Минск, чтобы купить машину и внести задаток за покупку квартиры для дочери. Оказалось, что женщина позвонила в милицию, чтобы скрыть правду от мужа, с которым приехала на авторынок. Она уверяла его, что регулярно откладывает деньги, а на самом деле тратила их.

Мужу, который попросил пересчитать имеющиеся деньги, женщина искусно, чтобы он ничего не заподозрил, продемонстрировала имитирующие настоящую валюту сувенирные изделия в качестве настоящих.

Так как все обстоятельства были установлены до принятия милицией заявления о преступлении, в отношении заявительницы составили административный протокол за заведомо ложное сообщение.

Пресс-служба МВД сообщила, что сейчас женщина, которой грозит штраф до 15 базовых величин, ожидает суда.