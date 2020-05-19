В соответствии с решением Мингорисполкома в Минске определены места, где запрещено пикетирование с целью сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе столичной администрации.

Так, пикетирование запрещено:

— на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостах и путепроводах, проезжей части автомобильных дорог, а также в подземных пешеходных переходах;

— на территории Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа;

— на расстоянии менее 200 м от зданий резиденций Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь;

— на расстоянии менее 50 м от зданий республиканских органов госуправления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, диппредставительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность и безопасность государства.

В администрации обращают внимание на то, что пикетирование можно проводить в разрешенных местах с 8:00 до 22:00. Постановление вступает в силу с 21 мая и действует по 19 июня включительно.