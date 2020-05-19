19 мая в формате видеоконференции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Председательствовавший на нем президент Беларуси Александр Лукашенко поднял тему о том, что не урегулирован вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. «С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. Поэтому цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры.

Такую форму поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия. Беларусь и Армения предлагают единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа.

В повестке дня заседания было 10 вопросов, среди которых – основные направления макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020–2021 годы.