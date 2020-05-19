Тридцать IT-компаний Литвы за первый квартал этого года заплатили в казну страны 23 млн евро. За этот же период 736 резидентов Парка высоких технологий обеспечили для белорусской экономики объем выплат чуть больше 35 млн евро.

Как подсчитало Завтра твоей страны на основании данных Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, в топ-500 крупнейших налогоплательщиков вошли 17 представителей отрасли.

Согласно информации VMI, возглавляет список крупнейших налогоплательщиков Литвы из IT-сектора местное подразделение американской платежной системы Western Union Processing Lithuania, которое заплатило в литовский бюджет 2,6 млн евро. В первую пятерку вошли еще четыре компании из США (DevBridge, Google и технологический центр турпоисковика Kayak (входит в Booking Group) NFQ Technologies, а также индийский разработчик HCL Technologies.

Среди тридцати важнейших для литовской экономики IT-бизнесов, в совокупности перечисливших за 1 квартал 2020 года 22,298 млн евро, фигурируют подразделения IBM, Oracle, SAP, Uber, Booking.com. Есть офисы нескольких европейских компаний (Adform, Visma, Asseco,FESTO, Treatwell), около десятка литовских разработчиков и одна украинско-российская геймдев-компания Hidden Layer Games.

Для сравнения, по данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, за аналогичный период 736 компаний-резидентов Парка высоких технологий заплатили в белорусскую казну 87,2 млн рублей. В пересчете на средний курс рубля к евро за январь-март (1евро =2,4638 рубля) по Нацбанку это составило 35,392 млн евро.

В итоге получается совсем небольшая разница при превосходстве у белорусов числа плательщиков и наличии в течение 15 лет специальной экономической зоны, которую бизнесы уровня Google, IBM, Oracle, Booking. com по-прежнему обходят стороной.