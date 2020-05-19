Белорусские родители положительно относятся к дистанционному обучению детей во время пандемии, но считают, что белорусская система образования к этому не готова.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Всемирного банка завершил первую волну онлайн-исследования, посвященного влиянию пандемии COVID-19 на семьи с детьми в стране. Опрос проводился 27-29 апреля 2020 года и охватил 1006 семей по всей Беларуси.

Исследование позволило получить оперативные данные в таких областях, как влияние изоляции на эмоциональное состояние членов семьи; необходимость и трудности перехода на дистанционное образование; безопасность детей в интернете; отношение к спорту и образ жизни; потребности в оказании медицинской помощи, знание, отношение и практика профилактических мер COVID-19; желаемые меры защиты от эпидемиологических и экономических рисков; личные проблемы, связанные с кризисом.

В ходе опроса выяснилось, что большинство детей перестали посещать учреждения образования. Сюда относится, как посещение обязательных занятий в детских садах и школах, так и дополнительных: спортивные и творческие секции по интересам, образовательные кружки и занятия с репетитором. Большинство родителей положительно относятся к концепции дистанционного обучения, особенно те родители, чьи дети перестали посещать школу и те, у которых менее трех детей.

Родители из городов с населением 30-100 тыс. жителей чаще отрицательно относятся к дистанционному обучению, чем родители из небольших городов с населением 5-30 тыс. жителей, в то время как родители из маленьких населенных пунктов (менее 5000 жителей) более нейтральны.

Несмотря на то, что у большинства родителей позитивное отношение к дистанционному обучению и вера в легкий переход на дистанционное обучение при необходимости, родители считают, что белорусская система образования (в ее текущем состоянии) не готова к полному переходу на дистанционное обучение.

По мнению большинства родителей, принявших участие в онлайн-исследовании, основными преимуществами дистанционного обучения являются доступность знаний и свобода обучения в любое время и в любом месте. А главные недостатки видятся в сложности контролировать качество усвоения материала (61%) и отсутствии живого общения с другими учениками (59%).

Вместе с тем, 37% родителей, чьи дети перешли на дистанционное обучение, считают, что его преимущества перевешивают недостатки. Наибольшую сложность при переходе на дистанционное обучение родители связывают не с системой как таковой, а с недостаточной самостоятельностью и организованностью собственного ребенка. Технические проблемы и плохое качество связи беспокоят лишь треть семей (в основном семей с подростками 15-17 лет). По мнению родителей, отсутствие специально выделенных мест для учебы, отдельных комнат и компьютеров – основные технические трудности при переходе на дистанционное обучение.

Исследование показало, что в среднем в интернете дети проводят 3 часа, в основном за просмотром видео. Родители склонны думать, что их дети проводят время в сети впустую, особенно когда играют в компьютерные игры. А вот общение со сверстниками в интернете, по мнению родителей, часто осуществляется в академических целях.

80% родителей пытаются контролировать использование интернета детьми: половина контролировала и время, и контент. Наибольшую опасность, по мнению родителей представляют игры и челенджи типа «Синий кит», отмечается в исследовании.