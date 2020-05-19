Без поддержки государства и частного сектора некоторые музеи не смогут открыться после пандемии

Из-за пандемии коронавируса были закрыты 85 тысяч музеев, а это – 90 процентов всех таких учреждений в мире. Многие из них, особенно в богатых странах, предложили виртуальные экскурсии по своим залам. Однако в Африке и малых островных странах лишь 5 процентов музеев смогли обеспечить онлайновый доступ.

Об этом говорится в двух исследованиях ЮНЕСКО и Международного совета музеев, приуроченных к Международному дню музеев. Авторы исследований констатируют, что мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, нанес огромный ущерб музеям. Многие из них временно закрылись на несколько месяцев. Но некоторые, видимо, не смогут справиться с таким потрясением. 13 процентов музеев по всему миру могут вообще никогда больше не открыться.

«Музеи играют важнейшую роль в жизни людей. Мы должны помочь им справиться с этим кризисом и продолжать поддерживать связь со своей аудиторией», – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она приветствовала тот факт, что некоторые музеи организовали виртуальные «посещения» с замечательными экскурсоводами, но, к сожалению, не все могут воспользоваться этими услугами.

«Эта пандемия напомнила нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над тем, чтобы дать возможность приобщиться к культуре всем людям без исключения, особенно самым уязвимым слоям населения и тем, кто изолирован от общества», – добавила глава ЮНЕСКО.

Закрыв двери для посетителей, музеи и прежде всего небольшие художественные галереи лишились доходов. Многие музейные работники и, в частности, огромная армия экскурсоводов остались без заработка.

«Мы совершенно уверены в том, что профессионалы музейного дела готовы решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19», – заявила президент Международного совета музеев Суай Аксо. Однако, по ее словам, без поддержки государств и частного сектора многие музеи не выживут. В этой связи в новом исследовании эксперты предложили укрепить социальную защиту музейного персонала, активизировать оцифровку и инвентаризацию коллекций, а также создавать онлайн-контент.

В последние годы количество музеев во всем мире стремительно росло. Только с 2012 года их число увеличилось почти на 60 процентов и составило 95 тысяч. Однако на долю Африки и малых островных развивающихся государств приходится всего 1,5 процента общего числа музеев во всем мире.

В ЮНЕСКО вновь напомнили о важной роли музеев в сфере образования и распространения культуры, а также в налаживании взаимопонимания между народами мира.