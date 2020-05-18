Претендент на президентское кресло Виктор Бабарико сегодня отнес в Центризбирком уточненные списки инициативной группы, в которую вошло больше 9 тысяч человек, а точнее – 9.183!

«Это не просто успех, это пусть маленькая, но очень важная победа, – говорит бывший банкир Бабарико. – И в первую очередь это победа над собой. Я прекрасно понимаю, как сложно было вам сделать этот шаг: преодолеть внутренние страхи и переживания, неверие и сомнения, лень и обусловленную законодательством неопределенность моей позиции по многим важным вопросам. Но вы сделали это, а значит, вы – победители! Огромное всем спасибо! Следите за новостями и берегите себя!»