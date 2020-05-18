Минские милиционеры при помощи кинолога со служебной собакой обнаружили в автомобиле студента крупную партию наркотиков.

К сотрудникам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РУВД города Минска поступила информация, что студент одного из столичных вузов может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков. 20-летний уроженец Гомеля, работая курьером в службе по доставке еды, развозил не только приготовленные блюда, но и успевал делать закладки с наркотиками.

Подозреваемый был задержан милиционерами по месту работы. В его автомобиле обнаружен 51 сверток с метадоном, который студент перевозил на пассажирском сиденье. Общий вес изъятого вещества составил более 9 граммов.

С помощью кинолога и служебной собаки по кличке Мерс в двери машины был обнаружен еще один сверток с веществом белого цвета – амфетамином – около 1 грамма. Также изъяты электронные весы и приспособления для фасовки.

При изучении содержимого мобильного телефона задержанного сотрудники милиции нашли фотоснимки с указанием мест сделанных закладок.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, возбуждено уголовное дело.