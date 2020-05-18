Скорая и легковушка перевернулись в результате столкновения рядом со станцией метро «Петровщина»

Ночью 18 мая на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Семашко в Минске столкнулись машина скорой медицинской помощи Renault и автомобиль Mitsubishi. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, водитель скорой ехал со стороны пр. Любимова в направлении центра города. Машина с включенными проблесковыми маячками проезжала перекреток на красный сигнал светофора. В этот момент Mitsubishi направлялся в сторону ул. Голубева по ул. Семашко.

В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись.

На момент аварии 33-летний водитель Mitsubishi был пьян. Сейчас он находится на стационарном лечении. Пассажира легковушки, 51-летнего мужчину, медики отпустили домой после оказания помощи. Он также был в нетрезвом состоянии.

Водитель скорой и два пассажира после оказания медпомощи также были отпущены домой.

Фото ГАИ Минска