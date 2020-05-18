Балльная система наказаний за нарушения правил дорожного движения, которую уже несколько лет обсуждают в Беларуси, скоро может стать реальностью. Новую систему прописали в проекте Кодекса об административных правонарушениях, который вынесли на общественное обсуждение на Национальном правовом портале, сообщает AUTO.TUT.BY.

Впервые об этой идее заговорили еще в 2008 году, но законодательно она оформилась два года назад, когда МВД вынесло на обсуждение проект закона «О дорожном движении». Идею в обществе поддержали, но через год стало известно, что законопроект отправлен на доработку. И вот сейчас систему штрафных баллов прописали в проекте КоАП.

Как предлагают «воспитывать» водителей

Суть проста: за каждое нарушение ПДД водитель будет получать штрафные баллы. Если насобирает их 10 или более — лишается прав на шесть месяцев. Раньше, кстати, предлагаемый лимит был выше — 15 баллов.

«Отметка» будет зависеть от того, в какую категорию попадает конкретное нарушение. Напомним, проектом Кодекса предусмотрена новая градация правонарушений.

Так, 1 балл дадут за так называемый административный проступок — это все, за что положен штраф до 10 базовых величин. Например, непристегнутый ремень, езда без ТО, стоянка в неположенном месте, разговор по мобильнику за рулем и так далее.

2 балла положено за значительное административное правонарушение (то, где штраф больше 10 базовых величин). Исходя из предлагаемой редакции КоАП, столько можно заработать, к примеру, за превышение скорости больше чем на 40 километров в час.

3 балла начислят за грубое административное правонарушение (это те нарушения, где при повторном их совершении наступает уголовная ответственность, а также те, за которые может быть наложен арест). Например, езда за рулем в пьяном виде или передача управления такому лицу.

При этом, разумеется, ответственность за сами нарушения — штрафы и лишение прав — не отменяются.

Проектом кодекса предусмотрено, что баллы будут начисляться со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания либо об освобождении от административной ответственности с начислением штрафных баллов.

Если постановление об административной ответственности будет отменено, штрафные баллы аннулируют.

Баллы не будут вечными: через год с момента их начисления они будут списаны.

Принять участие в общественном обсуждении кодекса и высказать свои замечания и предложения можно с 18 по 27 мая на правовом форуме.