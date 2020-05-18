Основанием для поднятия этого вопроса стали поставки шампиньонов из Беларуси. Так, крупный российский производитель свежих овощей и зелени, агрофирма «Выборжец», обратился с заявлением в Совет Федерации с просьбой об ужесточении контроля за ввозом грибов на границе России и Беларуси.

Генеральный директор агрофирмы рассказал, что с территории Беларуси начали ввозить больше шампиньонов, цены на которые ниже себестоимости российского производства. Глава предприятия предположил, что грибы могут в реальности выращиваться в Польше.

Эта ситуация стала основанием для подготовки предложений о том, как исключить ввоз в России санкционной продукции с территорий стран ЕАЭС. Соответствующий документ 27 апреля текущего года направили в Россельхознадзор, Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития. Свои предложения необходимо предоставить в правительство не позднее 22 мая.

Надо отметить, что Беларусь — ведущий поставщик шампиньонов для соседней России. В минувшем году было ввезено порядка 21 тыс. тонн грибов. Специалисты отмечают, что поставки грибов почти равны их внутреннему производству. Немалый объем грибов в Беларусь поставляет Польша, которая попала под санкции РФ о запрете на ввоз ряда продуктов.