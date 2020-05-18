Объяснить свой поступок «стрелок» не смог, сославшись на то, что не помнит причину агрессии из-за сильного опьянения.

Пьяный житель Бреста на пляже расстрелял из пневматического пистолета своего ровесника, об этом инциденте рассказали в Следственном комитете Беларуси, сообщает Sputnik.

Все произошло ночью 17 марта на центральном городском пляже в областном центре. 22-летний безработный парень, будучи нетрезвым, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в своего ровесника. Молодой человек, ставший мишенью, отдыхал на пляже вместе со своей девушкой.

В результате обстрела брестчанин получил телесные повреждения. Подозреваемого в нападении задержали. Задержанный не смог объяснить, почему начал стрелять: он был сильно пьян и не помнит причину агрессии.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, изъят пневматический пистолет, допрошены потерпевший и свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза», – рассказали в СК.

В отношении «стрелка» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси («Хулиганство»). Теперь ему может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.