Определено, что следующий тур международного конкурса песни «Евровидение-2021» через год состоится в Роттердаме.

Организатор международного конкурса — Европейский вещательный Союз — принял решение провести следующий тур в предстоящем, 2021 году, в нидерландском городе Роттердаме.

Ранее это мероприятие было запланировано в текущем году в период с 12 по 16 мая в этом же городе. Но было отменено в связи с распространением пандемии короновируса в мире, из-за чего пострадали и Нидерланды.

Организаторы этого конкурса очень надеются, что его проведению в Роттердаме в 2021 году ничего не помешает. Сложно предсказать, наступит ли вторая волна эпидемии в Европе, а если наступит, то когда. Также нет гарантий от других стран о том, что они будут участвовать в шоу в следующем году.

Принять участие в этом конкурсе смогут те исполнители, которые прошли отбор на 2020 год. Но песни на тур 2021 года они должны будут представить уже другие.