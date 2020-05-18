Четыре фрагмента свитков Мертвого моря, которые раньше считались пустыми, содержат скрытый текст. Ученые смогли прочесть его благодаря современным технологиям, сообщает University of Manchester.

Свитки были найдены во время раскопок в Кумранских пещерах. В 1950-х годах правительство Иордании подарило их сотруднику Лидского университета Рональду Риду, чтобы он мог изучить их физический и химический состав. Считалось, что фрагменты идеально подходят для научных экспериментов, поскольку лишены текста (а значит, не слишком ценны).

В 1997 году коллекцию Рида из 51 свитка передали в дар Манчестерскому университету, где она и находится до сих пор. Спустя более чем двадцать лет ученые решили изучить их в рамках нового исследования и заметили на одном нечто похожее на букву.

«Глядя на один из фрагментов с помощью увеличительного стекла, я подумала, что вижу маленькую выцветшую букву – ламед, из еврейского алфавита. Сначала я решила, что мне померещилось. Но оказалось, что и на других фрагментах видны очень выцветшие буквы», – рассказала автор исследования профессор Джоан Тейлор.

После этого ученые сфотографировали все пустые свитки размером более одного сантиметра и изучили их при помощи метода мультиспектральной визуализации. Оказалось, что четыре из более чем пятидесяти артефактов содержат текст на иврите/арамейском языке, написанный угольными чернилами. На некоторых других сохранились линии и остатки букв.

Самый крупный отрывок текста состоит из четырех строк и 15-16 букв. Четко можно прочесть слово «Шаббат». Ученые предположили, что текст может быть связан с Книгой пророка Иезекииля (Ветхий Завет).

Ученые продолжают исследовать свитки. Ранее сообщалось, что некоторые из Кумранских рукописей исследовали с помощью рентгена. Эксперимент показал, как древние авторы обрабатывали свои рукописи, чтобы придать им долговечность.