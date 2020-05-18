Фото : University of Manchester

Четыре фрагмента свитков Мертвого моря, которые раньше считались пустыми, содержат скрытый текст. Ученые смогли прочесть его благодаря современным технологиям, сообщает University of Manchester.

Свитки были найдены во время раскопок в Кумранских пещерах. В 1950-х годах правительство Иордании подарило их сотруднику Лидского университета Рональду Риду, чтобы он мог изучить их физический и химический состав. Считалось, что фрагменты идеально подходят для научных экспериментов, поскольку лишены текста (а значит, не слишком ценны).

В 1997 году коллекцию Рида из 51 свитка передали в дар Манчестерскому университету, где она и находится до сих пор. Спустя более чем двадцать лет ученые решили изучить их в рамках нового исследования и заметили на одном нечто похожее на букву.

«Глядя на один из фрагментов с помощью увеличительного стекла, я подумала, что вижу маленькую выцветшую букву – ламед, из еврейского алфавита. Сначала я решила, что мне померещилось. Но оказалось, что и на других фрагментах видны очень выцветшие буквы», – рассказала автор исследования профессор Джоан Тейлор.

После этого ученые сфотографировали все пустые свитки размером более одного сантиметра и изучили их при помощи метода мультиспектральной визуализации. Оказалось, что четыре из более чем пятидесяти артефактов содержат текст на иврите/арамейском языке, написанный угольными чернилами. На некоторых других сохранились линии и остатки букв.

Самый крупный отрывок текста состоит из четырех строк и 15-16 букв. Четко можно прочесть слово «Шаббат». Ученые предположили, что текст может быть связан с Книгой пророка Иезекииля (Ветхий Завет).

Ученые продолжают исследовать свитки. Ранее сообщалось, что некоторые из Кумранских рукописей исследовали с помощью рентгена. Эксперимент показал, как древние авторы обрабатывали свои рукописи, чтобы придать им долговечность.

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