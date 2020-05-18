С 12 мая хозяином погоды в Восточной Европе стал арктический воздух. Уже неделю среднесуточная температура в Беларуси на 3−7 градусов ниже климатической нормы. И в течение этой недели воздушные массы будут в основном поступать с северных широт. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.

19 мая, во вторник, погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления — ожидается преобладание облачной погоды. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +1 °С по северо-востоку до +10 °С по юго-западу страны, местами заморозки 0…-2 °С, максимальная днем +11…17 °С.

В среду, 20 мая, под влиянием неустойчивых прохладных воздушных масс ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…8 °С, максимальная днем +8…14 °С, по юго-западу до +16 °С.

21 мая, в четверг, сохранится влияние холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Ветер северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…5 °С, местами заморозки 0…-3 °С; максимальная температура днем +7…14 °С.

22 мая, в пятницу, местами, в основном в восточных и центральных районах страны, кратковременные дожди, в ночные часы по северо-востоку возможен мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…6 °С, в отдельных районах заморозки 0…-3 °С; максимальная температура днем +8…15 °С, по западу до +17 °С.

23 мая, в субботу, ночью преимущественно без осадков, днем по западу Беларуси кратковременные дожди. Ветер северный с переходом в дневные часы на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…6 °С, в отдельных районах заморозки 0…-3 °С; максимальная температура днем +12…18 °С.

24 мая, в воскресенье, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3…9 °С, максимальная днем +13…18 °С, по западу Беларуси на пару градусов теплее.

Изменение в характере атмосферных процессов, а значит, некоторое потепление, ожидается лишь в последней пятидневке мая.