Эстония в связи с пандемией коронавируса нового типа COVID-19 прекращает с сегодняшнего дня авиасообщение со странами, где высок риск заражения.

Попали в «черный список»: Беларусь, Россия, Дания, Бельгия, Великобритания, Швеция, Турция.

Соответствующее распоряжение накануне подписал министр экономики и коммуникаций страны Таави Аас.

Действовать запрет на полеты будет по 7 июня 2020 года включительно, затеи эстонское правительство вновь оценит необходимость ограничений.

В в ближайшие дни Эстония, при этом, может открыть авиасообщение с теми странами, где сейчас уровень заражения достаточно маленький (до 25 инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 2 недели) − это Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Австрия, Польша. Министерство экономики и коммуникаций ежедневно будет следить за ситуацией в разных странах и принимать решения по возобновлению авиасообщения с ними.