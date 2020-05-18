Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны, заболел коронавирусом. Вскоре аналогичный диагноз подтвердился и у его знаменитой супруги, фигуристки Татьяны Навки. Пару госпитализировали, и сейчас они продолжают получать необходимое лечение.

Дома у Навки и Пескова осталась маленькая дочурка, пятилетняя Надя. Девочка очень скучает по маме с папой, и решила записать им видео, на котором читает стихотворение про семью.

«Папа, мама, я вас люблю!» — заключила в воображаемые объятия и расцеловала родителей воздушными поцелуями Надя.

Видео дошло до адресата – Татьяна Навка поделилась им со своими подписчиками в Instagram.

«Моя вселенная!» — подписала спортсменка.

«Надюша — солнышко! Татьяна Александровна, выздоравливайте скорее!», «Маленькая артистка растет! Скучает…», «Радость и гордость мамина и папина!», «С такой поддержкой мама и папа выздоровление ускорят!», — написали фолловеры фигуристки.

Навка ранее сообщила, что у нее заболевание протекает легче, чем у супруга. Важно, что диагноз был подтвержден практически при первых симптомах, отметила звезда, и это позволило не подвергать риску близких.