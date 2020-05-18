Чемпион терпит поражение от студентов

Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 9 тура.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» 3:1
Голы: 1:0 — Велозу, 25; 2:0 — Велозу, 53; 2:1 — Сайчич, 74; 3:1 — Хачатурян, 77.
РЦОР-БГУ (Минск) — «Динамо-Брест» 2:1
Голы: 1:0 — Бакич, 41; 2:0 — Юдчиц, 47; 2:1 — Кисляк, 90+4.
«Шахтер» (Солигорск) — «Славия-Мозырь» 2:0
Голы: 1:0 — Лисакович, 30; 2:0 — Баланович, 87.
Голы: 1:0 — Милич, 4; 2:0 — Стасевич, 24; 3:0 — Нехайчик, 70.
«Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» 1:1
Голы: 1:0 — Глебко (п), 62; 1:1 — Сантос, 78.
«Динамо-Минск» — «Ислочь» (Минский район) 1:0
Голы: 1:0 — Бахар, 60.
«Рух» (Брест) — «Смолевичи» 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|9
|6
|1
|2
|19-9
|19
|2
|Торпедо-БелАЗ
|9
|5
|3
|1
|12-5
|18
|3
|РЦОР БГУ
|9
|6
|0
|3
|12-9
|18
|4
|Слуцк
|9
|5
|1
|3
|15-14
|16
|5
|Шахтер
|9
|4
|3
|2
|11-3
|15
|6
|Ислочь
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|7
|Рух
|9
|3
|4
|2
|7-5
|13
|8
|Динамо-Брест
|9
|4
|1
|4
|12-10
|13
|9
|Динамо-Минск
|9
|4
|0
|5
|12-10
|12
|10
|Витебск
|9
|3
|3
|3
|7-9
|12
|11
|Городея
|9
|3
|2
|4
|6-10
|11
|12
|Славия-Мозырь
|9
|3
|2
|4
|10-14
|11
|13
|Минск
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|14
|Неман
|8
|2
|2
|4
|9-11
|8
|15
|Смолевичи
|9
|0
|4
|5
|6-14
|4
|16
|Белшина
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3