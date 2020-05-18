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Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 9 тура.

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» 3:1

Голы: 1:0 — Велозу, 25; 2:0 — Велозу, 53; 2:1 — Сайчич, 74; 3:1 — Хачатурян, 77.

РЦОР-БГУ (Минск) — «Динамо-Брест» 2:1

Голы: 1:0 — Бакич, 41; 2:0 — Юдчиц, 47; 2:1 — Кисляк, 90+4.

«Шахтер» (Солигорск) — «Славия-Мозырь» 2:0

Голы: 1:0 — Лисакович, 30; 2:0 — Баланович, 87.

БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» 3:0

Голы: 1:0 — Милич, 4; 2:0 — Стасевич, 24; 3:0 — Нехайчик, 70.

«Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» 1:1

Голы: 1:0 — Глебко (п), 62; 1:1 — Сантос, 78.

«Динамо-Минск» — «Ислочь» (Минский район) 1:0  

Голы: 1:0 — Бахар, 60.

«Рух» (Брест) — «Смолевичи» 0:0  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпион терпит поражение от студентов

1 Чемпион терпит поражение от студентов БАТЭ 9 6 1 2 19-9 19
2 Чемпион терпит поражение от студентов Торпедо-БелАЗ 9 5 3 1 12-5 18
3 Чемпион терпит поражение от студентов РЦОР БГУ 9 6 0 3 12-9 18
4 Чемпион терпит поражение от студентов Слуцк 9 5 1 3 15-14 16
5 Чемпион терпит поражение от студентов Шахтер 9 4 3 2 11-3 15
6 Чемпион терпит поражение от студентов Ислочь 9 5 0 4 11-13 15
7 Чемпион терпит поражение от студентов Рух 9 3 4 2 7-5 13
8 Динамо-Брест 9 4 1 4 12-10 13
9 Чемпион терпит поражение от студентов Динамо-Минск 9 4 0 5 12-10 12
10 Чемпион терпит поражение от студентов Витебск 9 3 3 3 7-9 12
11 Чемпион терпит поражение от студентов Городея 9 3 2 4 6-10 11
12 Чемпион терпит поражение от студентов Славия-Мозырь 9 3 2 4 10-14 11
13 Чемпион терпит поражение от студентов Минск 8 3 1 4 12-16 10
14 Чемпион терпит поражение от студентов Неман 8 2 2 4 9-11 8
15 Чемпион терпит поражение от студентов Смолевичи 9 0 4 5 6-14 4
16 Чемпион терпит поражение от студентов Белшина 9 0 3 6 7-16 3

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