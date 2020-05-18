Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы в Минске. Решение Мингорисполкома от 7 мая 2020 года №1435 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования.

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815.

Граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут использовать чеки «Жилье» для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юрлиц, взятым и использованным на указанные цели.

Индекс роста стоимости чеков рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.