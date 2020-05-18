Беларусь ведет переговоры о привлечении $3 млрд внешних ресурсов, заявил министр финансов страны Максим Ермолович.

«Если суммарно всё оценить, то сегодня в переговорной повестке министерства финансов и Нацбанка находится сумма, равная $3 млрд», — сказал Ермолович.

Фрагмент комментария министра показал белорусский телеканал ОНТ.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на масштабное привлечение внешних ресурсов для поддержки и стимулирования экономики в условиях рецессии на фоне глобальной пандемии коронавируса.

В середине апреля первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой оценивал потенциал заимствований на уровне $2-2,5 млрд.

Ранее также сообщалось, что Беларусь ведет переговоры о привлечении ресурсов практически со всеми основными международными фининститутами — МВФ, ВБ, ЕБРР, ЕИБ, АБИИ. Также начаты переговоры с Китаем о привлечении двух суверенных займов.