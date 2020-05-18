18 мая – Международный день музеев. Рассказываем о музее МЧС

Музей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), расположенный на Городском валу в Минске, уникален. Во-первых, он находится в старинном здании пожарного депо 1885 года постройки. Во-вторых, в нем собраны более 5000 экспонатов, которые всесторонне освещают историю становления и развития пожарного дела. В-третьих, это современнейший комплекс с виртуальной реальностью, позволяющий почувствовать себя спасателем. Здесь при помощи интерактивных технологий можно смоделировать любую чрезвычайную ситуацию: сфотографироваться в боевой одежде, полетать над Минском за штурвалом вертолета, взорвать аварийный мост и сделать селфи в кабинете начальника пожарной охраны 50-х годов прошлого века.

Экспозицию музея открывают экспонаты времен язычества и поклонения Перуну, а также раннего средневековья. Здесь можно узнать об обрядах, обычаях и верованиях белорусов, связанных с защитой от пожаров, и о том, как сменились представления наших предков об огне с распространением христианства и появлениям культа почитания святых. Барельеф одного из них – защитника от огня Святого Флориана – можно увидеть здесь же. По легенде, еще ребенком он потушил горящий дом всего лишь одним ковшом воды.

В музее можно найти старейшие юридические акты по вопросам пожарной безопасности: в случае пожара горожане Великого Княжества Литовского без оговорок должны были являться к месту происшествия с простейшим ручным инвентарем. Среди экспонатов этого периода – «кликун» в полном вооружении: с ручным фонарем и трещотками, с которыми он с вечера и до утра ходил по улицам и не только отбивал время, но и напоминал: «Осторожнее с огнем, хозяева!». Кстати, посетители тут же могут попробовать себя в этой роли: многие экспонаты музея можно не только потрогать, но и примерить.

Экспозиция времен Речи Посполитой представлена «стражником от огня». На эту должность выбиралась мелкопоместная шляхта. Выдержки из трудов известных деятелей эпохи просвещения расскажут об организации пожарной безопасности и особенностях тушения пожаров на белорусских землях этого периода.

Следующий зал музея начинается с экспозиции 19 века, когда стали создаваться профессиональные пожарные команды. Где еще можно увидеть полноценную пожарную часть тех времен – вместе с воротами, бочкой, лошадью и бравым пожарным? А заодно узнать, почему штаны у огнеборца белого цвета.

Материалы музея используются не только для развития действующей экспозиции, но и нередко являются основой научных разработок по многим темам.

Среди уникальных экспонатов музея икона «Неопалимая Купина» конца 18 века. По поверью, если три раза обойти вокруг дома с иконой, то это защитит его от огня.

Каждый желающий сможет попробовать поработать ручным насосом завода «Густав Лист», как пожарные конца 19 века.

Среди особенных экспонатов также противогазы для лошадей. Их использовали во время первой мировой войны, чтобы защитить животных от химических атак.

Среди интересных предметов – страховые таблички, которые вешались на дома. Имея такую отметку на строении, хозяин мог быть уверенным в том, что здание во время пожар будут тушить одним из первых.

В музее можно увидеть, как развивалось пожарное дело в межвоенный период двадцатого века, как боролись с огнем в годы Великой Отечественной войны.

Из истории — в современность

Следующий этаж музея показывает, как сильно изменились техника, инвентарь и пожарное дело за последнее столетие. На смену огнеборцам, которые всегда оказывались первыми на месте не только пожаров, но и техногенных катастроф, аварий, пришла новая профессия спасателя, а вместе с ней и новые службы – медицинская, кинологическая, водолазная, взрывотехническая, химической и радиационной защиты.

Мирное время представлено восстановлением профессиональной пожарной службы. Здесь можно увидеть нагрудный знак «Отличный пожарник», а заодно узнать, чем слово «пожарник» отличается от «пожарный».

Тут можно увидеть историю добровольчества, истоки работы с молодежным движением и даже настоящий агитавтомобиль.

Требующие внимания экспонаты – изолирующие регенеративные противогазы, в музее они представлены в виде КИП-7 и КИП -8. В них выдыхаемый воздух не удалялся из аппарата наружу, а очи­щался внутри от углекислоты, обогащался кислородом из баллона и вновь поступал для дыхания пожарного.

Одно из центральных мест в экспозиции занимает история ликвидации пожара на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Первый удар в самой крупной техногенной катастрофе 20 века взяли на себя 28 пожарных.

В первые годы после провозглашения государственного суверенитета пожарная охрана Беларуси оставалась в структуре МВД. Пожарные все чаще вынуждены бы­ли заниматься аварийно-спасательными работами, поскольку других служб с такой степенью готовности и техническими возможностями, способных бороться с авариями и катастрофами, в республике попросту не было.

В 1998 году для повышения эффективности предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий военизированная пожарная служба была выделена из состава МВД, а 19 января 1999 указом президента Республики Беларусь было утверждено Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Так в Беларуси появился День спасателя.

Экспонаты современной части музея не оставят равнодушными посетителей не меньше, чем исторические. Ведь среди них – настоящие автомобили быстрого реагирования и медицинской службы МЧС в разрезе.

Интерактивные стенды позволят почувствовать себя в роли взрывотехника и снести аварийные или бесхозные здания и постройки, оказать первую помощь человеку, увидеть специальный бандаж на цистерне с химически опасным веществом.

Много впечатлений и эмоций оставит музей у минчан и гостей столицы. А после его посещения у каждого есть уникальная возможность поймать удачу: для этого нужно подойти к скульптуре пожарного, стоящего перед зданием, и потереть бронзовую пуговицу.

Экспозиция представлена для посетителей с понедельника по пятницу.