Более 140 бывших и нынешних глав государств и правительств, политиков и экспертов, включая бывших президентов Украины и Кыргызстана Виктора Ющенко и Розу Отунбаеву выступили с призывом сделать вакцины от коронавируса, диагностические тесты и лечение COVID-19 доступными всем людям без исключения, где бы они ни проживали. По мнению лидеров, представляющих все регионы мира, необходимо отказаться от патентных прав на вакцину и сделать ее бесплатной.

В преддверии Всемирной ассамблеи здравоохранения, начавшей работу 18 мая в режиме онлайн, мировые лидеры написали открытое письмо, в котором призывают все правительства мира объединиться для создания вакцины против COVID-19.

«Миллиарды людей сегодня ждут появления вакцины, с которой связывают самую большую надежду на прекращение этой пандемии», – сказал один из авторов призыва президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Он подчеркнул, что необходимо наладить быстрое массовое производство вакцины, которая должна стать доступной всем жителям планеты, вне зависимости от того, кто где живет или сколько зарабатывает.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, тоже подписавший открытое письмо, призвал страны работать вместе и объединить все имеющиеся знания, опыт и ресурсы на благо всего человечества.

Авторы обращения также требуют не допустить конкуренции в процессе разработки вакцины и лекарств и монополии на них.

В письме отмечается, что в ходе исследований и разработок вакцины и лекарств многие страны и международные организации опираются на международное сотрудничество. Лидеры науки и политики считают, что это сотрудничество необходимо наращивать, и предлагают создать «всемирный пул патентов» и обмениваться всеми знаниями, данными и технологиями, связанными с COVID-19 с тем, чтобы любая страна смогла производить или покупать в необходимом количестве вакцины, лекарства и тесты.

«Столкнувшись с этим кризисом, мы не можем действовать как обычно. Наше общее здоровье зависит от здоровья каждого из нас, – сказала бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, – Вакцина от COVID-19 не должна принадлежать кому-то одному, она должны быть бесплатной для всех людей. Хватит вести пустые рассуждения – нам нужны юридические гарантии, и прямо сейчас».

В числе 140 выдающихся деятелей, подписавших открытое письмо, – Нобелевский лауреат, экономист Джозеф Стиглиц, бывшая Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, Специальный советник ЮНЭЙДС по Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин и основатель организации «Врачи без границ» бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.