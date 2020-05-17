Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегают от чересчур оптимистичных прогнозов и предупреждают, что избавиться от COVID-19 будет не так легко. На сегодня во всем мире, по данным, полученным ВОЗ, новым коронавирусом заразились 4307287 человек, а умерли от него 295101. И даже если его распространение удастся сдержать, не исключено, что нам придется жить с COVID-19 еще очень и очень долго.

Доктор Майк Райан из Ирландии возглавляет в ВОЗ подразделение, которое занимается чрезвычайными ситуациями. Вот уже два месяца мы неизменно видим его на брифингах рядом с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. То есть, конечно, не рядом – участники регулярных брифингов ВОЗ о ситуации с COVID-19 сидят на значительном расстоянии друг от друга.

Доктор Райан известен не только своим высочайшим профессионализмом, но и здравым смыслом и прямотой. Сейчас, когда некоторые страны начали ослаблять ограничения, связанные с пандемией, а люди, уставшие от карантина, хотят верить в скорую победу над коронавирусом, Майк Райан добавляет ложку дегтя в эту иллюзорную бочку меда. «Вполне возможно, что этот вирус никуда не уйдет и может стать еще одним эндемичным вирусом», – предупредил доктор Райан на одном из брифингов. Он напомнил о ситуации с вирусом иммунодефицита, который несколько десятилетий спустя так никуда и не делся, но благодаря профилактическим мерам удалось значительно сократить его масштабы, а появившиеся лекарства позволяют ВИЧ-инфицированным жить полноценной жизнью и жить долго.

«ВИЧ не исчез, но мы смирились с этим и нашли нужную терапию и правильные методы профилактики, и теперь люди уже не боятся его так, как раньше, – напомнил эксперт. – Я не сравниваю эти болезни, но считаю, что мы должны реально смотреть на вещи. Я не думаю, что сегодня кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, и исчезнет ли она когда-нибудь».

Справиться с COVID-19 поможет вакцина, сейчас в разработке находится более сотни вариантов. Но вирус можно будет победить только в том случае, если воспользоваться ею смогут все. «Вакцина должна быть доступна каждому, она должна быть высокоэффективной, и мы должны ее использовать», – утверждает Майкл Райан и подчеркивает, что одно только существование вакцины не обеспечит всеобщей защиты. Он напомнил о том, что несмотря на то, что вакцина от кори появилась несколько десятилетий назад, сегодня тысячи детей по-прежнему болеют корью. И это не единственный пример болезней, которые можно было бы предупредить с помощью вакцины, если бы она использовалась в необходимых масштабах.

Доктора Райана не назовешь безоглядным оптимистом, но и в пессимисты его записывать не стоит. Будучи реалистом, он считает, что нынешняя пандемия предоставляет человечеству огромные возможности. «Только подумайте: вот появилась новая болезнь, вызвала пандемию, но если мы сумеем совершить прорыв и найти вакцину от нее, дать ее всем, кому она нужна, и остановить эту болезнь, то эта трагедия, показав, как мы умеем заботиться о своих согражданах, может стать маяком надежды для будущего планеты».