17 мая около 20.15 на 461-м километре автодороги М-1 «Брест–Минск–граница Российской Федерации» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительной информации, поступившей от пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, водитель легкового автомобиля «Рено» выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем «Джили», а затем – лобовое с автопоездом.

В результате аварии погибли шесть человек, находившихся в «Рено».