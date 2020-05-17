Несмотря на рекомендации ВОЗ, Беларусь не вводит мер физического дистанцирования

Несмотря на то, что случаи заражения COVID-19 в Беларуси растут стремительно, жизнь в стране идет своим ходом. Там широко отметили Пасху, а в День Победы в Минске состоялся парад, привлекший множество зрителей. При этом делегация ВОЗ, побывавшая в стране в апреле, рекомендовала отменить массовые мероприятия и как можно скорее ввести меры социального дистанцирования. К этому призвала и постоянный представитель ООН в Беларуси Иоанна Казана. С ней поговорила Елена Вапничная.

По официальным данным, на 14 мая в Беларуси зарегистрировано 26 000 человек, зараженных COVID-19. Прирост за сутки – 947 случаев, и это очень большой рост. Для сравнения 26 апреля министерство здравоохранения подтвердило более 10 000 случаев зараженных COVID-19. Беларусь вступила уже на тот этап развития вспышки COVID-19, когда происходит передача инфекции среди населения внутри страны. Об этом уже говорила экспертная миссия ВОЗ, которая приезжала сюда в апреле. Эта ситуация, конечно, вызывает обеспокоенность, и требует новых шагов, о которых Генеральный директор ВОЗ разговаривал на этой неделе с руководством страны. Этот разговор произошел 12 мая.

Ключевые рекомендации ВОЗ – это перенос массовых мероприятий, помещение на карантин больных COVID-19, и тех, у которых был прямой контакт с пациентами, у которых был подтвержден COVID-19, создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и ограничение перемещений, а также закрытия таких бизнесов, которые не имеют критической важности. Я думаю, что об этом все хорошо знают, руководство страны уделяет большое внимание этим рекомендациям, но мы тоже видим, что закрытие всего – это не такое простое решение. Последствия этого кризиса будут касаться не только здоровья, но и экономических и социальных трудностей, которые ожидают каждую страну, не только Беларусь.

ЕВ: Какие это проблемы, Вы считаете? Вы видите уже какие-то проявления кризиса в области экономики и общественной жизни?

ИК: Я могу сказать, что до сих пор макроэкономические приоритеты определяют общие меры стратегического реагирования, поскольку экономика страны уже столкнулась с серьезными проблемами до этой пандемии. Вследствие этого правительство не применило жестких мер и то, что мы называем «физическим дистанцированием» особенно не являлось здесь большим приоритетом – для того, чтобы сохранить экономику. Конечно, мы видим последствия не только в экономическом плане, к которым мы еще вернемся, но видим, что главный удар пандемии пришелся на уязвимых людей, людей, старшего поколения, людей, которые находятся в интернатах, на людей, у которых есть другие заболевания. И я думаю, что в любой ситуации – глобальной пандемии и локальной эпидемии – нагрузка на систему здравоохранения является основным и уже очевидным последствием, и все сейчас стараются помогать медикам, социальным службам, которые несут ответственность на «передней линии огня».

Я бы хотела еще добавить несколько слов об экономике. Эксперты Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития прогнозируют в Беларуси в текущем году рецессию на уровне от -4 процентов до -6 процентов. И очевидно, что как частный сектор, так и государственный сектор пострадают от этого кризиса. Мы уже сейчас замечаем, что значительные виды деятельности, например, туризм, различные виды торговли больше других страдают от этой эпидемии и могут еще больше пострадать от внедрения мер физического дистанцирования и ограничений на поездки, от которых особенно страдают и гостиницы, и рестораны, и все те, кто ориентирован на приезжих, особенно в больших городах. Добавлю к этому, что малые и средние предприятия также менее подготовлены к тому, чтобы нести потери в доходах в течение нескольких месяцев. И здесь тоже очень важно, чтобы государственная политика поддерживала этих малых игроков, которые прекрасно развивались, скажем, за последние три года, и которых очень много в стране. Им нужно предоставить какие-то формы поддержки, которые будут доступны не только большим государственным бизнес-игрокам, но и малым предпринимателям, которые тоже должны как-то выйти из этого кризиса на новые уровни знаний, на новые уровни услуг.

ЕВ: Я хотела уточнить: на сегодняшний день принято решение работать удаленно? Школьники по-прежнему ходят в школу или все-таки учатся на расстоянии?

ИК: В школах не было введено национального карантина, но насколько мы знаем, была рекомендация. В первую очередь это касалось высших учебных заведений, в которых студенты уже располагают техникой, располагают возможностью работать в удаленном режиме, сидя дома. Для школ низшего уровня эта рекомендация тоже поступила, и было разрешено в какой-то степени, насколько это возможно, на уровне индивидуальных школ, учиться дома. Но, конечно, мы хорошо понимаем, что не у всех семей есть возможность пользоваться компьютером, или нет такого оборудованиях для всех детей и родителей, которые работают дома. Поэтому ООН и все международные организации делают акцент на том, что надо принимать какие-то новые государственные инициативы и какие-то компенсационные меры, которые могут помочь детям, семьям.

Что касается бизнесов, что касается торговых центров, мы отмечаем, что уменьшилось число людей, которые их посещают. Но все равно магазины, рестораны и торговые центры открыты, и достаточно много людей ходят по магазинам. То есть наблюдается такой «микс»: в некоторых местах, например, в организациях системы ООН, мы работаем в удаленном режиме, многие ИТ-компании из сферы высоких технологий тоже работают в удаленном режиме. Есть предприятия, которые временно закрываются, но общенационального карантина в Беларуси нет.

ЕВ: Как ООН может помочь стране с ведением профилактических мер и как-то смягчить последствия COVID-19 для людей?

ИК: В первую очередь, со стороны «семьи Организации Объединенных Наций» – это ответ Всемирной организации здравоохранения: эксперты технической миссии ВОЗ, которая посетила страну в апреле, представили обширный доклад с очень подробными рекомендациями, как для системы здравоохранения, так и для других секторов, которые также должны быть включены в деятельность по реагированию на эту пандемию. У нас есть также ряд других организаций, которые работают в Республике Беларусь и разработали план обеспечения готовности и ответных мер – под эгидой ВОЗ. Мы занимаемся разработкой рамочной программы ООН по социально-экономическому реагированию. Здесь на месте работают семь агентств ООН. Мы активно сотрудничаем с этими агентствами, которые работают и со своими штаб-квартирами и активно поддерживают нас.

Для лучшей координации мы создали шесть тематических групп. Первая, конечно, занимается вопросами здравоохранения. Вторая – социально-экономическим развитием. Третья уделяет внимание уязвимым членам общества и вопросам прав человека. Четвертая группа – коммуникационная, которая делает очень много для повышения уровня знаний о рисках, о вирусе и занимается обменом информации с разными агентствами. У нас в соцсетях проводятся большие информационные кампании, чтобы донести до общества, объяснить, как можно защитить себя. Закупки медикаментов, средств для дезинфекции являются также очень большой частью нашей работы. Могу с гордостью сказать, что поставки средств для дезинфекции, средств защиты для медиков, которые осуществили ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонд в области народонаселения ООН и, конечно, Всемирная организация здравоохранения, исчисляются десятками тысяч литров. Они также работают совместно с Красным Крестом, помогают социальным работникам, которые оказывают содействие людям, остающимся дома и у к кого особенно непростая ситуация в социальном плане.

Мы, конечно, готовим новые проекты, выносим новые предложения на рассмотрение наших доноров. Скажу здесь, что важную роль в Республике Беларусь играют государственные средства, которые выделяются на все те приоритеты, о которых я уже сказала. Но среди доноров нашими ключевыми партнерами являются Евросоюз, Агентство Соединенных Штатов [по международному развитию], а также Республика Польша, Россия и другие. Доноры помогают нам не только реагировать конкретно на COVID-19, но и переориентировать текущие проекты и программы на борьбу с этим новым явлением.