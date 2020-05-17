«При любом раскладе быть в хорошем настроении. Тогда и чувствуешь себя лучше», – такое правило жизни есть у оршанки Натальи Миночкиной, мамы восьмерых детей.

«Для отдыха у меня есть сон и дорога на работу – на птицефабрику в Александрии, – говорит Наталья Михайловна. – Остальное время уходит на хозяйство дома и на даче. Но для меня так лучше. Без движения я устаю. А тишина для меня – это шум. Я настолько к нему привыкла, что уже не замечаю».

Давайте знакомиться с семьей Миночкиных. Старшие дети – Александр и Павел, им по 28 лет, и 27-летняя Любовь.

Еще пятеро детей, говорит многодетная мама, появились благодаря уверенности в поддержке мужа Сергея. Он любит детей и во всем помогает, много работает.

У Маргариты уже двое своих детей, и она живет вместе с мамой. Так что Наталья Михайловна теперь помогает воспитывать внуков и говорит, что совсем не замечает разницы между ними и своими детьми: «Любви у меня хватает на всех».

Также с мамой живут младшие дети: Сабрина, учащаяся колледжа, и шестиклассник Арсений. И еще Наталья Михайловна ухаживает за пожилой мамой Екатериной Иосифовной.

Отдельно живут взрослые дети Ангелина и Илья. Молодой человек работает на строительстве АЭС в Островце и дома бывает нечасто. Собраться всем вместе большой семье теперь трудно – их слишком много. У старших детей свои семьи и свои заботы, но в свободные дни они бывают в родительском доме.

Мама с огромным опытом делится наблюдениями: «По-моему, в большой семье проще. Старшие дети всегда помогали младшим, и отношения между ними складывались легко. Конечно, порой бывало всякое. Но такие моменты в памяти не задерживаются».

Наталья Миночкина сама из большой семьи, где было пятеро детей. Уже своей семьей Наталья с мужем долго жили в деревне, только младший Арсений родился после переезда в Оршу. Поэтому вести большое хозяйство Миночкиным не привыкать. «Быть большой семьей – это значит много работать, – говорит Наталья Михайловна. – Если быть к этому готовым, то сложно не будет. Я трудностей никогда не замечала».