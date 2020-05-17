На заседании коллегии Комитета государственного контроля (КГК) Гродненской области рассмотрены результаты проверочных мероприятий по вопросу организации обращения с твердыми коммунальными отходами.

В некоторых районах Гродненщины выявлены факты размещения отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды, на ранее рекультивированных мини-полигонах, на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. Не на должном уровне организована работа по недопущению захоронения вторичных материальных ресурсов.

В составе отходов, подлежащих захоронению, содержание вторичных материальных ресурсов (ПЭТ-бутылки, полиэтилен, картонные коробки) установлено на мини-полигонах твердых коммунальных отходов «Подольцы», «Хролы», «Подворанцы» и на полигоне твердых коммунальных отходов «Липнишки» Островецкого района (Островецкое РУП ЖКХ).

Факты несанкционированного размещения отходов были установлены в Сморгонском, Лидском, Щучинском, Ошмянском, Островецком районах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы КГК, среди причин образования несанкционированных свалок бытового мусора в населенных пунктах и на прилегающей территории – ненадлежащая работа сельисполкомов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по заключению договоров на вывоз мусора с сельчанами, а также непринятие профилактических мер по недопущению загрязнения земель.