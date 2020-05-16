Министр иностранных дел Беларуси В. Макей прокомментировал начало поставок нефти из США в Беларусь.

«Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.» – отметил он.

Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства разъясняет, что сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается как существенный элемент энергетической безопасности государства.

Пресс-служба Министерства иностранных дел, ссылаясь на руководителя МИДа, утверждает, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии.