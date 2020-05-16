В ближайшие шесть месяцев из-за большой нагрузки на системы здравоохранения в связи с пандемией может резко возрасти уровень материнской и детской смертности. Об этом предупреждают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), опираясь на данные исследования, проведенного в американском Университете Джонса Хопкинса. В ЮНИСЕФ опасаются, что в ближайшие полгода ежедневно будет умирать на шесть тысяч детей больше, чем в обычное время.

Эксперты представили три возможных сценария развития событий во время пандемии. Они полагают, что в случае наихудшего из этих трех сценариев в 118 странах с низким и средним уровнем дохода всего за шесть месяцев может умереть на 1,2 миллиона больше детей в возрасте до пяти лет, чем в докризисное время. Они погибнут либо потому что не смогут получить нужной прививки и другой своевременной медицинской помощи, либо от последствий недоедания. Обычно в среднем за полгода в этих 118 странах умирает 2,5 миллиона детей младше 5 лет. В нынешнем году эта цифра может составить 3,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Не обойдет беда стороной и матерей. По прогнозам, в течение всего шести месяцев в этом году, по сравнению с предыдущими, умрет на 56700 больше беременных женщин и рожениц.

«При наихудшем сценарии впервые за несколько десятилетий может вырасти общее число детей во всем мире, умирающих, не дожив до своего пятого дня рождения, – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. – Мы не должны допустить, чтобы матери и дети стали невинными жертвами борьбы с вирусом. И мы также не должны позволить перечеркнуть успехи, которых мы добились в сокращении детской и материнской смертности».

В ЮНИСЕФ считают, что в случае нарушения регулярного медицинского обслуживания и дефицита продовольствия, рост детской и материнской смертности будет катастрофическим.

Во время пандемии дети страдают также от того, что лишены возможности учиться. По состоянию на начало мая 77 процентов детей и подростков в возрасте до 18 лет во всем мире проживают в 132 странах, где были введены меры самоизоляции или карантина. Школу не посещают почти 1,3 миллиарда учащихся в 177 странах. Почти 370 миллионов детей из 143 стран лишены ежедневных школьных обедов.

Более 117 миллионов детей в 37 странах могут пропустить вакцинацию против кори, поскольку из-за пандемии кампании иммунизации там были приостановлены.