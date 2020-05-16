Окончание боевых действий в Йемене – близкая реальность. Об этом на встрече с членами Совета Безопасности ООН заявил Спецпосланник по Йемену Мартин Гриффитс. При этом он добавил, что надеется на успех, но пока не может сообщить о конкретных результатах.

ООН предоставила сторонам в Йемене «дорожную карту» по мирным преобразованиям. Ответственность за ее реализацию, как сказал Гриффитс, возложена на «тех, у кого в руках оружие и власть». Спецпосланник доложил членам Совбеза о «значительном прогрессе» в переговорах по вопросу прекращения огня. Вместе с тем он подчеркнул, что для достижения мира необходимо взаимопонимание сторон на всех направлениях, в том числе гуманитарном и экономическом.

С августа 2014 года в Йемене продолжается конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах», которые контролируют столицу Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббу Мансура Хади, пользующегося поддержкой Саудовской Аравии. 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде было достигнуто соглашение, которое касается локального противостояния на юге страны. В декабре 2018 года представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов подписали соглашение о прекращении огня и отводе войск в провинции Ходейда, известное как Стокгольмское соглашение. Однако конфликт в масштабах всего Йемена пока не урегулирован.

Специальный представитель ООН сказал, что был «чрезвычайно воодушевлен» тем, что правительство Йемена и оппозиционные повстанцы-хуситы позитивно восприняли новые предложения ООН по мирным преобразованиям. Такую реакцию сторон Гриффитс назвал «признаками» их готовности пойти на необходимый компромисс ради мира. Однако недавние столкновения в Ходейде, Марибе, Аль-Джауфе и Аль-Байде, по словам Спецпредставителя, свидетельствуют о том, что мира в Йемене пока нет.

Описывая ситуацию в Адене, посланник ООН сказал, что там назревает не просто кризис, а настоящая катастрофа. В городе участились случаи заболеваний COVID-19, малярией и холерой, что оборачивается ростом смертности. Ведь в стране разрушена система здравоохранения, не хватает медиков, нет оборудования для диагностики и средств для лечения людей. Ситуация еще больше усугубилась в связи с недавними сильными наводнениями в этом регионе страны. Сейчас город находится под контролем Южного переходного совета. Захват Советом города подрывает Эр-Риядские договоренности по югу. Мартин Гриффитс предложил подключить представителей Южного переходного совета к возобновленному политическому процессу под руководством ООН.

Специальный представитель выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры позволят сторонам «быстро возобновить политический процесс», чтобы положить конец конфликту и наметить план на переходный период до установления прочного мира. Он полагает, что переходный период позволит Йемену сосредоточиться на реконструкции, восстановлении и примирении.

Исполняющий обязанности заместителя Координатора чрезвычайной помощи ООН Рамеш Раджасингхам предупредил членов Совета Безопасности, что в связи с пандемией COVID-19 в Йемене, и без того переживающем тяжелые времена, гуманитарная ситуация может еще более осложниться. По его словам, в период пандемии число нападений на медицинские учреждения в Йемене увеличилось втрое.

«Международное гуманитарное право требует, чтобы все стороны обеспечивали защиту гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры во время военных операций», — сказал он.

Рамеш Раджасингхам сообщил, что на фоне гуманитарной катастрофы и пандемии в Йемене растет враждебность по отношению беженцев и мигрантов, растет число случаев их насильственной депортации и задержаний. В последнее время в стране все чаще звучат подстрекательства к насилию по отношению к сотрудникам ООН, а гуманитарным организациям иногда приходится приостанавливать свою деятельность там, где она больше всего нужна. Гуманитарные сотрудники сталкиваются с «громадными проблемами», в том числе ограничениями на поставки помощи.

Тем не менее, ООН по-прежнему ежемесячно оказывает помощь более чем 10 миллионам жителей Йемена: снабжает их продуктами питания, водой, оказывает им медпомощь и предоставляет средства защиты от коронавируса.