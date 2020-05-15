Соответствующий указ подписан вечером 14 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».

В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.