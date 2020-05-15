Генеральный директор предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» и экс-депутат Борис Ковалевский задержан. Об этом TUT.BY сообщили несколько не связанных друг с другом источников. По неофициальной информации, задержание связано с коррупцией и поставками лифтов в Россию.

Секретарь гендиректора Елена Довгушева сказала, что Борис Ковалевский «уже около недели на больничном». И когда вернется на работу — неизвестно.

При этом сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждают, что Бориса Викторовича задержали 4 мая с поличным, то есть при получении или передаче взятки. Источники также говорят о задержании «по этому делу» 12 человек.

На данный момент Следственный комитет «не располагает какой-либо информацией» о задержании Ковалевского, сообщили TUT.BY в СК.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош «не смог подтвердить или опровергнуть информацию» о задержании Ковалевского TUT.BY.

Борису Ковалевскому 57 лет, он родом из Грузии. Начинал работать электромонтером на Оршанском заводе легкого машиностроения. В 2014 году Лукашенко назначил Ковалевского генеральным директором холдинга «Могилевлифтмаш». В состав холдинга входят три предприятия в Могилеве — заводы «Могилевлифтмаш», «Зенит» и «Электродвигатель» — и завод «Ветразь» в Бегомле Витебской области. Борис Викторович был депутатом — членом Совета Республики 6-го созыва — в 2016—2019 годах.

Месяц назад прокуратура сообщала об уголовном деле по подозрению в халатности в отношении начальника отдела маркетинга «Могилевлифтмаша» — за то, что тот не оценил благонадежность партнера — белорусско-российского совместного предприятия по сборке лифтового оборудования ООО «Могилевлифтмаш-Усолье». Стоит отметить, что его появление стало итогом соглашения Беларуси и Иркутской области в 2018 году. Так вот по данным прокуратуры, иркутское предприятие задолжало могилевскому около 1,31 млн рублей. То есть несвоевременно исполнило свои договорные обязательства перед «Могилевлифтмашем», из-за чего пришлось заключать дополнительные соглашения и делать отсрочку оплаты. Должник в итоге рассчитался, но уголовное дело в отношении начальника отдела маркетинга все равно продолжили расследовать.

В 2019 году «Могилевлифтмаш» совместно с российским партнерами наладил в Колпино под Санкт-Петербургом выпуск лифтового оборудования. В первый год компания «МЛМ Невский лифт» планировала производить до 1 тыс. лифтов, а к концу 2020 года до 2 тыс. лифтов. По словам гендиректора «МЛМ Нева трейд» Игоря Януковича, емкость петербургского рынка лифтов для нового строительства составляет примерно 4,5 тыс. единиц, капремонта — 1,5−2 тыс. единиц.

«Могилевлифтмаш» — ведущий производитель лифтового оборудования в СНГ. Выпускает пассажирские, грузовые, грузопассажирские, больничные, коттеджные и нестандартные лифты, а также подъемники, эскалаторы, лифтовое оборудование и запасные части для ремонта и др. Производит замену и модернизацию старых лифтов. Предприятие основано в 1966 году. В 2013-ом стало акционерным обществом. В 2019 году на предприятии работало более 4,5 тыс. человек.