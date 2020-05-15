14 мая эксперты ВОЗ заявили об ожидании второй волны коронавируса в Европе.

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге скептически относится к тому, что новый коронавирус все еще можно устранить после быстрого распространения по всему миру. По его мнению, стоит опасаться волны кори или гриппа грядущей осенью.

В то же время Клюге призвал не праздновать смягчение карантина во многих странах, а готовиться к появлению дальнейших вспышек заболевания, пишет Daily Telegraph.

Существует небольшая вероятность уничтожения нового вируса Sars-CoV-2, который может вызвать опасное заболевание легких COVID-19. Им уже заражены 4,4 млн человек во всем мире, из которых 300 тысяч скончались.

Для этого нужно создать высокоэффективную вакцину, производить ее в достаточном количестве и распространять по всему миру, а люди должны дать согласие на вакцинацию. Но каждый из этих шагов является сложным, отмечают эксперты ВОЗ.